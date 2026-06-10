Người dân Somali đón trọng tài Omar Abdulkadir Artan trở về 10/06/2026 17:41

Trọng tài FIFA Omar Abdulkadir Artan đã trở về Somali, người dân nước này đón chào ông đầy tình ấm áp và niềm tự hào. Chuyến bay từ Miami trở về Somali cũng giống như hành trình đến Mỹ của trọng tài Omar Abdulkadir Artan. Từ Miami, sau khi bị cơ quan nhập cảnh Mỹ không chấp nhận cho nhập cảnh vào Mỹ, trọng tài Omar đã lên chuyến bay để về nước theo lộ trình qua Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là Istanbul.

Tại sân bay quốc tế Istanbul, trọng tài Omar nói với truyền thông: “Tôi vẫn đang rất khỏe. Tôi muốn gửi lời cám ơn FIFA và LĐBĐ châu Phi đã tìm mọi cách hỗ trợ để tôi được làm nhiệm vụ ở World Cup 2026 nhưng không thành, có những thứ không thuộc về FIFA”.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan cùng danh hiệu "còi vàng" châu Phi 2025. Ảnh:S.E

Khi trọng tài Omar bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 và buộc rời Mỹ, LĐBĐ Somali, châu Phi và Bộ Thể thao Somali tích cực hỗ trợ vua sân cỏ này nhưng đều bất thành. Người dân Somali vẫn rất tự hào về trọng tài Omar Abdulkadir Artan.

Cho đến ngày 10-6, LĐBĐ Somali cũng như châu Phi vẫn chưa nhận được thông báo lý do vì sao trọng tài Omar không được phía Mỹ cho nhập cảnh để làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Một phát ngôn viên của FIFA đánh giá rằng, FIFA chẳng hề liên quan đến luật nhập cảnh của Mỹ và cũng không thể xem xét cấp thị thực vào Mỹ được, chỉ có nước Mỹ làm điều đó. Và trường hợp của trọng tài Omar thì FIFA không can thiệp được.

Trọng tài Omar chỉ có con đường quay về Somali (và ông đã quay về) chứ cũng không thể sang Mexico hay Canada để làm việc nhiệm vụ World Cup 2026.

Đại bản doanh của trọng tài tập huấn trước World Cup 2026 là ở Miami (Mỹ), nơi đó, Chủ tịch Hội đồng trọng tài FIFA Pierluigi Collina đang làm tổng điều phối các buổi tập huấn trọng tài và một số luật mới của FIFA.

Trong khi đó, giám đốc lực lượng phản ứng nhanh World Cup 2026 của Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani cho biết: Việc Mỹ từ chối thị thực cho trọng tài Omar và một số thành viên của đoàn tuyển Iran là chính xác và có lý do rõ ràng.