Messi, Ronaldo và thế hệ ‘bất tử’ ở World Cup 2026 09/06/2026 06:39

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 sắp sửa diễn ra tại Bắc Mỹ đang chứng kiến một hiện tượng đặc biệt khi hàng loạt huyền thoại từng làm nên lịch sử tiếp tục xuất hiện ở đẳng cấp cao nhất.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 với sự xuất hiện của hàng loạt siêu sao từ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đến Guillermo Ochoa, Luka Modric hay Son Heung-min, tất cả đang cho thấy tuổi tác không còn là rào cản tuyệt đối trong bóng đá hiện đại.

Khi tuổi 40 không phải là điểm kết thúc…

Trong quá khứ, việc một cầu thủ thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35 đã được xem là điều hiếm gặp. Thế nhưng World Cup 2026 đang viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, người hâm mộ có cơ hội chứng kiến nhiều ngôi sao bước vào giải đấu với hành trang là bốn, năm hoặc thậm chí sáu kỳ World Cup.

Tâm điểm dĩ nhiên vẫn là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Hai biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế kỷ 21 chuẩn bị thiết lập cột mốc chưa từng có khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Cùng với thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa của Mexico, họ trở thành những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ đang kéo dài tuổi nghề vượt xa mọi giới hạn truyền thống.

Tuổi tác không là vấn đề với thủ thành Ochoa của Mexico. Ảnh: EPA.

Đằng sau sự bền bỉ đáng kinh ngạc ấy là cả một cuộc cách mạng trong cách các cầu thủ chăm sóc cơ thể. Miguel Almiron của Paraguay là ví dụ điển hình. Ngôi sao này luôn có chuyên gia vật lý trị liệu đồng hành, bắt đầu phục hồi ngay sau khi trận đấu kết thúc và thậm chí xây dựng riêng một không gian điều trị tại nhà.

Ở Argentina, Rodrigo De Paul từng tiết lộ trong nhiều tháng qua anh liên tục tập luyện cùng Messi ngoài giáo án chính thức. Sau khi hoàn thành buổi tập với Inter Miami, siêu sao người Argentina vẫn dành thêm thời gian làm việc riêng với HLV thể lực nhằm duy trì trạng thái tốt nhất trước World Cup.

Với Ronaldo, câu chuyện ấy còn quen thuộc hơn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha từ lâu nổi tiếng với chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, lịch tập bổ sung dày đặc cùng khả năng quản lý thể trạng gần như hoàn hảo. Bước sang tuổi 41, CR7 vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể và tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia.

Ronaldo ở tuổi 41 vẫn chạy tốt và World Cup 2026 là mùa thứ 6 anh góp mặt. Ảnh: FF.

Sự xuất hiện của những cái tên như Neymar, Son Heung-min, Luka Modric, Manuel Neuer, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Nicolas Otamendi, Fernando Muslera hay Yuto Nagatomo cho thấy đây không còn là câu chuyện của một vài cá nhân xuất chúng. Đó là xu hướng chung của bóng đá hiện đại, nơi tuổi nghề của các cầu thủ ngày càng được kéo dài nhờ khoa học và công nghệ.

Cuộc cách mạng thầm lặng phía sau những huyền thoại

Theo HLV thể lực Luis Martin của tuyển Argentina, các chương trình huấn luyện hiện nay được cá nhân hóa ở mức độ chưa từng có. Mỗi cầu thủ sở hữu dữ liệu riêng về thể trạng, khối lượng vận động, khả năng phục hồi và nguy cơ chấn thương. Các đội tuyển quốc gia cũng thường xuyên phối hợp với câu lạc bộ để theo dõi tình trạng của cầu thủ trong suốt mùa giải.

Chính sự thay đổi đó đã tạo nên khác biệt lớn so với một hoặc hai thập kỷ trước. Javier Valdecantos, chuyên gia thể lực từng làm việc tại Boca Juniors, Real Betis và đội tuyển Paraguay, cho rằng bóng đá hiện đại đang hưởng lợi từ những bước tiến vượt bậc của khoa học thể thao.

Messi dường như trẻ mãi không già trên sân cỏ. Ảnh: FF.

Theo ông, trước đây các phương pháp huấn luyện chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền miệng và cảm nhận của HLV. Hiện nay, mọi yếu tố đều được đo lường bằng dữ liệu. Từ nhịp tim, tốc độ hồi phục, chất lượng giấc ngủ cho đến tải trọng cơ bắp sau mỗi buổi tập đều được phân tích chi tiết nhằm tối ưu hiệu suất và giảm thiểu rủi ro chấn thương.

Bên cạnh đó, dinh dưỡng đã trở thành một phần không thể tách rời trong quá trình chuẩn bị của các vận động viên chuyên nghiệp. Các cầu thủ hiện đại không chỉ quan tâm đến việc tập luyện bao nhiêu giờ mà còn đặc biệt chú trọng đến những gì họ nạp vào cơ thể.

Lượng calo tiêu thụ, hàm lượng protein, carbohydrate hay các chất điện giải đều được tính toán chính xác tùy theo giáo án và mục tiêu của từng giai đoạn. Sau mỗi buổi tập, cầu thủ sẽ có chế độ phục hồi riêng nhằm đảm bảo cơ thể luôn đạt trạng thái tối ưu.

"Ông già gân" Yuto Nagatomo của tuyển Nhật Bản. Ảnh: FF.

Những thay đổi đó góp phần lý giải vì sao nhiều ngôi sao vẫn duy trì phong độ đỉnh cao khi đã bước sang tuổi 38, 39 hoặc 40. Như trường hợp của Yuto Nagatomo, hậu vệ người Nhật Bản từng cân nhắc chia tay đội tuyển sau World Cup 2022, nhưng trận chung kết nghẹt thở giữa Argentina và Pháp đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Ở tuổi 39, Nagatomo vẫn nuôi khát vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thêm một lần nữa.

Trong khi đó, Messi tiếp tục là biểu tượng cho niềm đam mê thuần khiết với trái bóng. Dù sở hữu bảng thành tích gần như hoàn hảo, nhà vô địch World Cup 2022 vẫn duy trì sự khát khao đáng kinh ngạc. Anh từng khẳng định rằng mình sẽ tiếp tục chơi bóng chừng nào cơ thể còn cho phép.

World Cup 2026 bên cạnh nơi trình diễn của những bàn thắng đẹp hay các cuộc đua danh hiệu, còn phản ánh sự tiến hóa mạnh mẽ của bóng đá hiện đại, khi khoa học, công nghệ và ý chí đã giúp các huyền thoại kéo dài sự nghiệp theo cách mà thế hệ trước khó có thể tưởng tượng.