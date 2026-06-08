Pháp vô địch World Cup, tuyển Brazil gây thất vọng 08/06/2026 06:39

(PLO)- Trước thềm World Cup 2026, một cuộc khảo sát đặc biệt dành cho các nhà kinh tế trên khắp thế giới đã mang đến những dự báo đầy bất ngờ.

Trong khi Pháp được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup, Brazil lại bị xem là đội tuyển lớn có nguy cơ gây thất vọng nhất. Cuộc thăm dò cũng hé lộ những cái tên có thể tỏa sáng, từ Kylian Mbappe, Harry Kane cho tới thần đồng Lamine Yamal.

Pháp được chọn kế vị, Mbappe hướng tới đỉnh cao mới

World Cup 2026 là mùa Cúp thế giới lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu diễn ra trên lãnh thổ ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, Reuters đã thực hiện cuộc khảo sát kéo dài gần một tháng với 160 nhà kinh tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Kết quả cho thấy đội tuyển Pháp nhận được nhiều niềm tin nhất. Có tới 35% số người được hỏi dự đoán Les Bleus sẽ giành chức vô địch thứ ba trong lịch sử. Tây Ban Nha xếp ngay phía sau với 31% số phiếu, tạo nên cuộc cạnh tranh được đánh giá là hấp dẫn nhất trước giải đấu.

Deschamp đã giành Cúp thế giới ở hai tư cách cầu thủ và HLV đội tuyển Pháp. Ảnh: FF.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, HLV Didier Deschamps sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong những chiến lược gia thành công nhất của bóng đá thế giới. Sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, đội tuyển Pháp tiếp tục sở hữu lực lượng cực kỳ chất lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Nhiều chuyên gia tham gia khảo sát tin rằng thất bại trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 đã giúp Pháp trưởng thành hơn. Bộ khung từng vào chung kết bốn năm trước vẫn được duy trì, trong khi những nhân tố mới trưởng thành từ các CLB hàng đầu châu Âu đang mang lại thêm chiều sâu cho đội hình.

Trung tâm của mọi sự chú ý vẫn là Kylian Mbappe. Sau một mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid, chân sút người Pháp được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cả Quả bóng vàng lẫn danh hiệu Vua phá lưới World Cup. Ở tuổi 27, Mbappe bước vào giải đấu với thể trạng sung mãn cùng khát khao chinh phục danh hiệu lớn nhất cấp đội tuyển.

Mbappe có nhiều ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới. Ảnh: FF.

Đối thủ đáng gờm nhất của anh trong cuộc đua ghi bàn được cho là Harry Kane. Tiền đạo đội tuyển Anh vừa trải qua mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp với 61 bàn thắng trong màu áo Bayern Munich. Kane hiện có 8 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong khi Mbappe đã sở hữu 12 pha lập công. Cả hai đều đang nhắm đến cột mốc 16 bàn của Miroslav Klose, kỷ lục tồn tại suốt hơn một thập kỷ qua.

Argentina, đương kim vô địch thế giới, cùng với Bồ Đào Nha và Anh là những đội tuyển còn lại xuất hiện trong nhóm được đánh giá cao nhất cho chức vô địch.

Brazil bị nghi ngờ, Yamal được chờ đợi bùng nổ

Bên cạnh cuộc đua vô địch, cuộc khảo sát cũng đưa ra những dự báo gây tranh cãi về các đội tuyển có nguy cơ gây thất vọng. Brazil trở thành cái tên đứng đầu danh sách này. Gần 1/3 số người tham gia khảo sát tin Selecao có thể là ông lớn gây thất vọng nhất tại World Cup 2026. Điều đáng chú ý là nhận định này xuất hiện dù đội bóng Nam Mỹ vừa bổ nhiệm Carlo Ancelotti, một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Đội tuyển Brazil bị nghi ngờ. Ảnh: FF.

Nỗi thất vọng từ chiến dịch World Cup 2022, nơi Brazil dừng bước trước Croatia ở tứ kết, dường như vẫn để lại nhiều hoài nghi về khả năng chinh phục danh hiệu của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Sau Brazil, Anh và Đức là hai cái tên tiếp theo được dự báo có nguy cơ không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong khi đó, Na Uy nổi lên như hiện tượng tiềm năng của giải đấu. Với sự dẫn dắt của Erling Haaland, đội tuyển Bắc Âu nhận được 21% phiếu bầu ở hạng mục đội bóng có thể tạo bất ngờ lớn nhất. Nhật Bản xếp ngay sau với 15%, tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.

Một số người tham gia khảo sát thậm chí còn mạnh dạn đặt niềm tin vào những câu chuyện cổ tích. Nhật Bản, Mexico và Morocco đều nhận được những lá phiếu dự đoán vô địch, dù số lượng không nhiều.

Mexico cùng là một ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch thế giới. Ảnh: FF.

Điều thú vị là phần lớn người tham gia khảo sát thừa nhận họ không hoàn toàn dựa vào dữ liệu. Có đến 73% cho biết họ đưa ra lựa chọn dựa trên trực giác và cảm nhận cá nhân. Chỉ khoảng 20% sử dụng các mô hình phân tích và số liệu thống kê để xây dựng dự báo.

Ở cuộc đua dành cho những ngôi sao mới nổi, Lamine Yamal là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thần đồng 18 tuổi của Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu sau những gì đã thể hiện trong màu áo Barcelona và đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh rằng mọi dự đoán đều có thể trở nên vô nghĩa khi trái bóng bắt đầu lăn. Và có lẽ chính điều đó khiến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh luôn mang đến những bất ngờ vượt ngoài mọi mô hình dự báo, kể cả với những chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới.