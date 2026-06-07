Ngôi sao tuyển Iraq bị giữ lại 7 giờ khi vào Mỹ 07/06/2026 14:28

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Iraq đã bị ảnh hưởng bởi một sự cố bất ngờ. Theo báo cáo, ngôi sao Aymen Hussein, đã phải trải qua gần bảy giờ thẩm vấn ngay khi toàn đội đến Mỹ.

Aymen Hussein là tiền đạo số 1 của tuyển Iraq hiện nay, người ghi bàn thắng vàng giúp Iraq đánh bại Bolivia 1-0 ở vòng Play off liên khu vực hồi tháng 3 để đưa bóng đá Iraq đến World Cup 2026, sau 40 năm.

Aymen Hussein (trái) và phóng viên ảnh của Iraq bị Cơ quan nhập cảnh Mỹ giữ lại để tra hỏi rất lâu. Ảnh: I.T

Aymen Hussein cũng nổi tiếng ở tứ kết Asian Cup 2023 khi anh ghi bàn vào lưới Jordan rồi dùng tay trái bốc thức ăn cho vào miệng ăn mừng bàn thắng nhưng bị trọng tài Alireza Faghani rút thẻ đỏ vì hành động xúc phạm trong tập tục đạo Hồi, bởi tay trái là dùng để... vệ sinh cơ thể.

Theo một quan chức thể thao Iraq có quan hệ thân thiết với đội tuyển quốc gia, Hussein đã bị cơ quan nhập cư tạm giữ tại sân bay O'Hare trước khi được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Iraq, bởi Aymen Hussein là một nhân vật chủ chốt trong chiến dịch giành vé tham dự World Cup của nước nhà.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Hussein không phải là người duy nhất bị thẩm vấn kéo dài. Nhiếp ảnh gia chính thức của đội tuyển quốc gia Iraq, Talal Salah, được cho là đã bị giam giữ hơn 10 giờ trước khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Theo cùng nguồn tin, điện thoại di động của ông cũng bị lục soát trong quá trình này.

Tính đến thời điểm công bố báo cáo, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Liên đoàn bóng đá Iraq hay chính Aymen Hussein. Trong khi đó, cơ quan nhập cư và an ninh quốc gia Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Aymen Hussein (12) cũng từng chạm trán với tuyển Việt Nam hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 khi Iraq cùng bảng Việt Nam, Philippines và Indonesia. Ảnh: Bola

Bất chấp sự cố tại sân bay, Iraq vẫn tiếp tục chuẩn bị cho World Cup 2026. Sự góp mặt của họ tại giải đấu này là một khoảnh khắc lịch sử vì đây là lần đầu tiên họ tham dự kể từ năm 1986.

Iraq đã mang đến một đội hình đầy triển vọng. Bên cạnh Hussein, họ còn sở hữu tiền đạo Ali Al-Hamadi và những tài năng trẻ như Ali Jassim và Youssef Amyn. Tại World Cup 2026, Iraq nằm ở bảng I cùng với Pháp, Senegal và Na Uy. Đây được xem là một trong những bảng đấu cạnh tranh nhất.

Mặc dù gặp một số khó khăn khi nhập cảnh vào Mỹ, Iraq hy vọng sự tập trung của đội tuyển sẽ không bị ảnh hưởng. Họ hy vọng sẽ tận dụng cơ hội trở lại World Cup để tạo nên bất ngờ và đạt được thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

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