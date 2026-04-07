Hành trình tuyển Iraq đến Mexico đá 1 trận lấy vé World Cup 2026 như thế nào? 07/04/2026 13:16

(PLO)- 7 ngày sau khi tuyển Iraq đánh bại Bolivia để góp mặt ở World Cup2026, lộ trình vượt tường lửa chiến tranh để đến Mexico ra sao?

Iraq, quốc gia nằm giữa Iran và Israel. Vậy đội tuyển Iraq đã thực hiện chuyến đến Mexico như thế nào khi mà các hãng máy bay trong nước và quốc tế đều không có?

Ngày 31-3, cả đất nước Iraq như lên cơn sốt sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia của họ đánh bại Bolivia 2-1 để góp mặt tại World Cup 2026, lần thứ nhì sau Mexico 1986.

Đáng chú ý cuộc hành trình của toàn đội Iraq được dẫn dắt bởi HLV Graham Arnold đã đến Mexico như thế nào khi mà toàn bộ bầu trời Trung Đông, chẳng có nơi nào an toàn, với lưới đạn phòng không, tên lửa tầm cao, tầm thấp đan xen nhau?

Những người hùng của Iraq đánh bại Bolivia 1-0 và góp mặt ở World Cup 2026. Ảnh: IT.

Theo đó, cuộc hành trình kéo dài 43 giờ đồng hồ vượt qua 12 ngàn km để Iraq đến được Monterrey của Mexico và đá 1 trận là có vé World Cup 2026.

Từ Baghdad, toàn đội Iraq di chuyển bằng xe buýt đến quốc gia láng giềng là Jordan. Trước đó, phía Iraq đã thông báo cho các quốc gia trong đó có Israel và Iran. Ngoài chiếc xe chở đội Iraq còn có những xe hỗ trợ y tế nhằm giải quyết chuyện đáng tiếc xảy ra. Các phương tiện này đều căng cờ LĐBĐ Iraq rất to.

Đến Jordan, toàn đội lên máy bay để bay sang Lisbon của Bồ Đào Nha rồi tiếp tục nối chuyến từ Lisbon đến Monterrey của Mexico. Toàn bộ chi phí chuyến bay từ Jordan đến Mexico được FIFA tài trợ.

HLV Graham Arnold (Úc) được tôn vinh như người hùng Iraq. Ảnh: IT.

Các cầu thủ Iraq đến Monterrey trước 1 tuần để chuẩn bị. Thầy trò HLV Graham Arnold cũng đi xem trận Bolivia thắng Surinam để có cách đánh bại Bolivia.

Và đến tối 31-3, Bolivia vào chung kết gặp Iraq và đại diện châu Á đã đánh bại đội bóng Nam Mỹ để giành quyền vào chơi World Cup 2026.

Cuộc hành trình từ Mexico trở về Iraq cũng theo lộ trình vòng đi. Lúc đầu, Iraq lên kế hoạch đưa 2 ngàn cổ động viên theo đội sang Mexico cổ vũ, nhưng do tình hình chiến tranh nên chỉ có đội bóng đi mà thôi.

Bất chấp chiến tranh, fans Iraq đổ ra đường ăn mừng sự kiện lịch sử. Ảnh: IT.

Sau đó, dù nhiều thành phố lớn của Iraq bị Iran tấn công tên lửa, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ ra đường “đi bão” ăn mừng 40 năm tuyển Iraq tham dự World Cup 2026.

Hiện tại, Iraq đang lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho World Cup mà không cam chịu thân phận lót đường. Iraq ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Na Uy.

Riêng bản thân HLV Graham Arnold hồi World Cup 2022 từng đưa Úc vào vòng 16 đội và thua Argentina. Nay ông lại góp mặt ở World Cup 2026 cùng tuyển Iraq.