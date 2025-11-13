Lượt đi vòng Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á,UAE- Iraq (23 giờ ngày 13-11): Đội tuyển Iraq coi đây là trận chiến cho chiếc vé World Cup 2026 13/11/2025 12:17

HLV Graham Arnold của đội tuyển Iraq đã nói về trận lượt đi Iraq làm khách trước UAE trên sân Mohammed Bin Zayed lúc 23 giờ ngày 13-11 ở lượt đi vòng Play off World Cup 2026 thứ hai khu vực châu Á.

UAE và Iraq về nhì mỗi bảng đấu hồi vòng Play off World Cup 2026 thứ nhất diễn ra hồi tháng 10 tại Qatar và Saudi Arabia.

Nay cả Iraq và UAE bước vào con đường săn vé World Cup 2026 đầy chông gai. Qua hai lượt trận UAE - Iraq, Iraq - UAE (ngày 18-11) đội thắng chung cuộc sẽ tiếp tục đi vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực rất căng thẳng. Bởi vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực có những đại diện châu Phi, Nam Mỹ, CONCACAF, châu Âu.

Tuyển UAE (trắng) thua Qatar 1-2 ở vòng Play off World Cup 2026 thứ nhất phải đi tìm vé tiếp. Ảnh:AFC

HLV Graham Arnold (người Úc) của đội tuyển Iraq khẳng định với báo chí: “Trên sân 11 người chống 11 người, chúng tôi coi đây là trận chiến, 11 cầu thủ có mặt trên sân phải như 11 người lính, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.

HLV Graham Arnold có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội vì ông từng đưa tuyển Úc dự World Cup 2022 và đưa đội vào vòng 16 thua Argentina.

Trong khi đó HLV Cosmin Olaroiu, người Romania dẫn dắt UAE qua năm trận chỉ có một trận thua, đó chính là thua chủ nhà Qatar 1-2 ở vòng Play off thứ nhất. Đó là trận thắng giúp Qatar đi World Cup 2026, còn UAE phải tiếp tục đi Play off.

HLV Graham Arnold quyết làm nên kỳ tích cho đội tuyển Iraq dự World Cup 2026. Ảnh:AFC

Trong khi đó, tại vòng Play off World Cup 2026 thứ nhất, tuyển Iraq thắng Indonesia 1-0 và hòa chủ nhà Saudi Arabia 0-0 ,còn Saudi Arabia thì thắng Indonesia đến 3-2 nên Iraq thua hiệu số bàn thắng/bại.

HLV Graham Arnold lạc quan khi những cầu thủ tấn công đã bình phục hẳn chấn thương như Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Mohannad Ali, Ali Jasim...Hai cầu thủ chấn thương khác có dấu hiệu bình phục tốt là Ibrahim Bayesh và Youssef Amyn.

Với UAE, HLV Cosmin Olaroiu có chút lo lắng về tay săn bàn nhập tịch Fabio Lima. Tuy nhiên UAE cũng có hai dự bị khá tốt là Caio Lucas và Sultal Udil và Ali Saleh...

Xét trên tổng quan, Iraq vẫn là đội cứng cáp hơn UAE bởi một dàn cầu thủ chơi cùng nhau nhiều giải, trong khi đó UAE không có tính đồng đều cao, gần nửa đội hình nhập tịch đã trên 35 tuổi. Những cầu thủ nhập tịch của UAE cũng đã từng chạm trán với tuyển Việt Nam hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Dự đoán: Hai đội hòa nhau có bàn thắng.