Truyền thông quốc tế ‘dậy sóng’ vì U-23 Việt Nam 07/01/2026 14:37

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam làm truyền thông châu Á “dậy sóng” sau trận thắng Jordan ở vòng chung kết châu Á và hiên ngang đứng đầu bảng A giữa dàn đối thủ sừng sỏ, bao gồm cả chủ nhà Saudi Arabia.

Chiến thắng 2-0 của tuyển U-23 Việt Nam trước đối thủ lớn Jordan ở trận ra quân vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đã tạo ra tiếng vang lớn trên mặt trận truyền thông. Hàng loạt tờ báo quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt cho màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi đại diện Đông Nam Á bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng A, xếp trên cả những đội bóng được đánh giá rất cao như Jordan hay chủ nhà Saudi Arabia.

Bản lĩnh đáng nể của U-23 Việt Nam

Báo chí Indonesia phản ứng nhanh và rõ rệt nhất. Tờ Bola của Indonesia mô tả chiến thắng của bóng đá trẻ Việt Nam là “một khởi đầu đầy ấn tượng” tại giải đấu năm nay. Theo bài viết, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi đánh bại U-23 Jordan, đội bóng vốn sở hữu thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah, nơi điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt càng làm tăng độ khó, nhưng Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật xuyên suốt 90 phút.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã vượt qua đối thủ lớn Jordan một cách ngoạn mục. Ảnh: TAFC.

Tờ Bóng đá Indonesia nhấn mạnh việc Đình Bắc mở điểm từ phút 15 sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng thứ hai của Hiểu Minh tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của Việt Nam, khi họ tận dụng tốt cơ hội để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Jordan dù nỗ lực vùng lên trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.

Theo nhận định của truyền thông Indonesia, kết quả này giúp Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng A, đồng thời mở ra cơ hội rất sáng để tiến vào vòng knock out. Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước giải đấu, thầy trò ông Kim không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu so với Jordan hay chủ nhà Saudi Arabia

Ấn phẩm Bola cũng dành một phần dung lượng đáng kể nói về nền tảng thành công của bóng đá Việt Nam. Trước khi bước vào giải đấu tại Saudi Arabia, đội bóng trẻ của Việt Nam đã liên tiếp giành những danh hiệu quan trọng như chức vô địch U-23 châu Á 2025 và huy chương vàng SEA Games 2025.

Thủ quân Khuất Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc cùng đồng đội có khởi đầu như mơ tại giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Những thành tích này giúp thế hệ cầu thủ hiện tại tích lũy sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, đội hình Việt Nam còn sở hữu nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và trải nghiệm.

AFC đánh giá cao U-23 Việt Nam

Một chi tiết được báo chí khu vực đặc biệt chú ý là cả hai bàn thắng của Việt Nam đều đến từ các tình huống cố định. Đây không phải là yếu tố ngẫu nhiên, mà chính là thành quả của quá trình chuẩn bị bài bản. HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng ban huấn luyện đã dành rất nhiều thời gian để rèn giũa các phương án bóng chết. Theo ông, khi cầu thủ giữ được sự tập trung cao độ, hiệu quả sẽ tự nhiên xuất hiện.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng có những đánh giá rất tích cực về màn ra quân của Việt Nam. Trên trang chủ, AFC nhận định hai bàn thắng trong hiệp một đã giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik có “khởi đầu hoàn hảo”, đồng thời đưa họ vào “vị thế thuận lợi trong cuộc cạnh tranh giành vé vào tứ kết”. AFC đặc biệt nhấn mạnh khả năng khai thác các tình huống cố định, xem đây là yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt giữa hai đội.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận mở màn. Ảnh: TAFC.

Bài phân tích của AFC cũng đánh giá cao cách nhập cuộc và tấn công chủ động của đội trẻ Việt Nam. Ở khía cạnh phòng ngự, học trò ông Kim tiếp tục ghi điểm trong mắt giới chuyên môn. AFC cho rằng hệ thống phòng ngự tổ chức khoa học, giữ cự ly đội hình hợp lý và phong tỏa tốt các mũi nhọn bên phía Jordan. Dù đại diện Tây Á kiểm soát bóng nhiều hơn, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Tại Thái Lan, tờ Siam Sports tỏ rõ sự ngạc nhiên khi chứng kiến Việt Nam đứng trên cả đội chủ nhà Saudi Arabia sau lượt trận đầu tiên. Bài viết của Siam Sports nhấn mạnh trận qua mặt Jordan 2-0, trong khi Saudi Arabia thắng khó Kyrgyzstan đã giúp U-23 Việt Nam dẫn đầu bảng A, một kịch bản ít ai nghĩ đến trước khi bóng lăn.

Với màn trình diễn thuyết phục này, U-23 Việt Nam được AFC xếp vào nhóm những đội bóng để lại ấn tượng mạnh nhất tại bảng A sau lượt trận mở màn. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Ông khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận đấu tiếp theo gặp U-23 Kyrgyzstan, đẩy mạnh việc hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng là ưu tiên hàng đầu. Sau đó, ban huấn luyện mới tiếp tục tính toán cho cuộc đối đầu được dự báo rất khó khăn với chủ nhà Saudi Arabia.