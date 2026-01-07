HLV giỏi nhất thế giới hiện nay là ứng cử viên dẫn dắt MU 07/01/2026 07:01

Một cựu ngôi sao của "quỷ đỏ" đã nêu rõ lựa chọn của mình cho vị trí HLV trưởng tiếp theo của MU sau sự ra đi của Ruben Amorim. Theo đó, Ben Foster cho biết, việc HLV Unai Emery dẫn dắt MU chắc chắn sẽ khiến Aston Villa ghét cay ghét đắng.

Manchester United đang tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải Ruben Amorim, và cựu cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford Ben Foster đã nêu tên một ứng cử viên sáng giá có thể khiến người hâm mộ phải "phát cuồng". Cựu thủ môn đội tuyển Anh, người có 5 năm thi đấu tại Manchester United từ năm 2005 đến 2010 Ben Foster tin rằng HLV của Aston Villa, Unai Emery, sẽ là người hoàn hảo để ổn định tình hình sau sự ra đi của Ruben Amorim.

Triều đại 14 tháng của HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha tại MU kết thúc vào thứ Hai, sau trận hòa 1-1 với Leeds United 24 giờ trước đó và giữa những tin đồn về sự bất hòa với ban lãnh đạo MU. Foster cho biết Emery đang "ở đỉnh cao" sự nghiệp và ám chỉ HLV gạo cội của Premier League chính xác là những gì MU cần sau cuộc khủng hoảng gần đây nhất.

Cựu thủ môn của Wrexham và Watford Ben Foster đã đưa ra đề xuất này mặc dù thừa nhận anh không chắc liệu chiến lược gia người Tây Ban Nha có sẵn lòng nhận công việc dẫn dắt MU hay không, trong bối cảnh hỗn loạn hiện tại ở Old Trafford.

Unai Emery có kinh nghiệm ở Premier League và được cho là phù hợp dẫn dắt MU. ẢNH: EPA

Trả lời phỏng vấn talkSPORT, Ben Foster nói: "Tôi phải nêu ra một cái tên, người mà tôi cho là HLV giỏi nhất thế giới hiện nay, đó là Unai Emery. Người hâm mộ Aston Villa sẽ rất khó chịu vì họ không muốn sa thải người này, bởi vì ông ấy đang ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, tôi cũng không biết liệu ông ấy có quan tâm đến việc dẫn dắt MU hay không".

Sự ra đi của Amorim diễn ra sau khi Quỷ đỏ kết thúc mùa giải đầu tiên dưới thời HLV người Bồ Đào Nha ở vị trí thứ 15 Premier League, một kỷ lục thấp nhất từ ​​trước đến nay. MU cũng bỏ lỡ cơ hội tham dự các giải đấu châu Âu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Hiện tại, MU đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League sau 20 trận đấu, với thành tích 8 chiến thắng, 7 trận hòa và 5 trận thua.

Cuối cùng, Amorim đã ra đi sau khi sự cứng nhắc về chiến thuật, đặc biệt là việc ông khăng khăng sử dụng sơ đồ 3-4-3, gây ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo và khiến các cầu thủ thất vọng. Cựu cầu thủ của MU và đang dẫn dắt đội U-18 Darren Fletcher đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, nhưng việc tìm kiếm người thay thế lâu dài vẫn đang được MU tiến hành.

Sau khi MU chi hơn 200 triệu bảng Anh cho việc chiêu mộ cầu thủ mùa hè năm ngoái mà không thu được kết quả như mong muốn, HLV mới sẽ phải đối mặt với một CLB đang rất cần một kế hoạch rõ ràng. Foster lập luận rằng MU hiện cần một người có tầm ảnh hưởng lớn để giảm bớt áp lực cho đội hình và cảnh báo về những cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ mà bất kỳ HLV mới nào cũng sẽ phải đối mặt.

Ben Foster nói: "Tôi có cảm giác họ cần một người có cá tính mạnh mẽ, nhiều uy quyền và gần như có một chút khí chất để giảm bớt áp lực cho các cầu thủ. Tôi nghĩ có quá nhiều người đang cố gắng điều hành Manchester United.

Có quá nhiều người không muốn từ bỏ chút quyền lực mà họ đang nắm giữ tại Manchester United, dù đó là giám đốc điều hành hay giám đốc bóng đá. Hiện tại, sẽ không có HLV nào đến Manchester United mà có toàn quyền tự quyết hoặc toàn quyền quyết định mọi việc mình muốn".

Mặc dù Emery đã gây ấn tượng tại Aston Villa, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu ông có rời đội chủ sân Villa Park để đến Old Trafford hay không. Emery đang là HLV hiệu quả nhất Premier League mùa này khi dẫn dắt Aston Villa nằm trong nửa trên bảng xếp hạng và thường xuyên giành quyền tham dự các giải đấu châu Âu những mùa gần đây.

Emery dường như đã ổn định tại Villa Park, nơi ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ban lãnh đạo CLB khi dẫn dắt đội bóng trải qua một thời kỳ tiến bộ. Tuy nhiên, sau những quãng thời gian không mấy thành công tại Arsenal và Paris Saint-Germain, HLV 54 tuổi này vẫn có thể bị cám dỗ bởi một cơ hội khác tại một trong những ông lớn truyền thống của châu Âu.