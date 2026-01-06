Hé lộ lý do Xavi dẫn dắt MU thay Amorim 06/01/2026 12:14

(PLO)- "Tôi rất muốn" – Xavi đã nói với Manchester United điều họ cần nghe sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải.

Manchester United đã khởi động lại quá trình tìm kiếm HLV mới sau khi Ruben Amorim bị sa thải và mục tiêu cũ Xavi đã bày tỏ rõ nguyện vọng chuyển đến Anh. Xavi, người đang tự do, lại một lần nữa nổi lên như một lựa chọn của đội chủ sân Old Trafford. Xavi dẫn dắt MU là khả năng có thể xảy ra, vì mối quan hệ giữa anh và giám đốc điều hành "quỷ đỏ".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha này không dẫn dắt CLB nào kể từ khi rời Barcelona vào năm 2024 và trước đó đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thử sức tại một đội bóng ở Anh.

Manchester United đã xác nhận việc sa thải Amorim vào thứ Hai (giờ Anh), chưa đầy 24 giờ sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Leeds United. Tuy nhiên, chính những phát ngôn sau trận đấu của Amorim, trong đó ông chỉ trích một số thành viên ban lãnh đạo vì không tập trung vào trách nhiệm của mình, có lẽ đã là giọt nước tràn ly.

Xavi, 45 tuổi, từng có mối liên hệ với giám đốc điều hành của Manchester United, Omar Berrada, từ thời ông còn làm việc tại Camp Nou trước khi rời đi vào năm 2011. Hai người có thể sẽ tái ngộ trên đất Anh, nơi Xavi đã bày tỏ mong muốn đảm nhận một vai trò nào đó trong tương lai.

Liệu Xavi có dẫn dắt MU thay cho Amorim? ẢNH: NURPHOTO

"Tất nhiên rồi? Ở đâu thì tôi không biết", Xavi tiết lộ với The Athletic (Anh) khi được hỏi về tương lai của mình, "Tôi không vội, nhưng tôi muốn có một dự án tốt. Kiểu như, "Bạn có bốn năm để làm việc và thực hiện một dự án". Tôi rất muốn làm việc ở Ngoại hạng Anh, bởi vì tôi yêu thích sự nhiệt huyết ở đó.

Ở Tây Ban Nha, kết quả quá quan trọng. Hoặc một đội tuyển quốc gia thì sẽ hấp dẫn hơn. Khi tôi mơ ước trở thành HLV, tôi đã mơ ước được dẫn dắt đội tuyển tham dự World Cup hoặc Giải vô địch châu Âu".

Mặc dù ban lãnh đạo của MU có thể đã mệt mỏi với sự cứng đầu của Amorim trong việc kiên định với chiến thuật ưa thích của mình, nhưng về cơ bản họ vẫn cam kết với tầm nhìn dài hạn, điều này phù hợp với các tiêu chí chính của Xavi.

Amorim đã giúp MU lọt vào chung kết Europa League mùa trước nhưng không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong thời gian dẫn dắt "quỷ đỏ". Ông cũng chứng kiến ​​đội bóng có vị trí thấp nhất tại Premier League mùa trước, khi chỉ xếp thứ 15.

Có thể lập luận rằng việc MU sa thải Amorim là điều đáng lẽ phải xảy ra từ lâu, và một số đối thủ của MU có thể đã sa thải Amorim sớm hơn nhiều. Cũng có những tin đồn về sự bất mãn trong một số thành viên ban lãnh đạo, với giám đốc tuyển trạch MU Christopher Vivell và giám đốc bóng đá MU Jason Wilcox được cho là không hài lòng với cách làm việc của Amorim.

Có lẽ sẽ cần thời gian để phá vỡ đội hình của Amorim nếu người kế nhiệm ông quyết định quay lại sơ đồ bốn hậu vệ. Về điểm này, Xavi có thể là lựa chọn hoàn hảo, bởi ông ưa thích sơ đồ bốn hậu vệ có thể chuyển sang ba hậu vệ khi cần thiết.

Trước đây, Xavi từng được xem xét cho vị trí HLV trưởng của MU khi Erik ten Hag bị sa thải vào tháng 10 năm 2024. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng Berrada đã dẫn đầu một phái đoàn gồm bốn người đến Barcelona để thảo luận trực tiếp với Xavi về cơ hội này.

Chỉ hơn một năm sau, Manchester United lại rơi vào tình huống tương tự đến kinh ngạc, khi Berrada có thể đang tìm cách tái khởi động cuộc đàm phán với Xavi. Nếu Xavi vẫn còn khát vọng dẫn dắt một đội bóng hàng đầu nước Anh, anh biết rằng đã có một đội bóng quan tâm.