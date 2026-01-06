Amorim cười rạng rỡ trong lần đầu xuất hiện sau khi bị MU sa thải 06/01/2026 11:21

Ruben Amorim đã bị Manchester United sa thải vào hôm qua 5-1 sau chỉ 14 tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, nhưng chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi rời nhà cùng vợ chỉ vài giờ sau đó.

Manchester United đã xác nhận rằng Amorim đã bị sa thải sau 14 tháng tại vị. HLV 40 tuổi này đã công khai chỉ trích ban lãnh đạo trong cuộc họp báo sau trận đấu với Leeds, cho rằng họ nên tập trung vào vai trò của mình trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ông đã bị sa thải chỉ trong vòng 24 giờ sau những phát ngôn đó.

Vào chiều thứ Hai (giờ Anh), Amorim được bắt gặp rời khỏi nhà riêng ở Cheshire cùng vợ, Maria Joao Diogo, trông khá vui vẻ dù mới mất việc ở Old Trafford. Có vẻ như HLV người Bồ Đào Nha đã đón nhận tin này một cách bình thản, thậm chí còn trò chuyện thân thiện với các phóng viên trong một buổi đi dạo thư thái giữa trời tuyết.

Amorim vẫn rất bình tĩnh, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ sau khi bị MU sa thải. ẢNH: Eamonn & James Clarke

Thông cáo chính thức từ Manchester United có nội dung: "Ruben Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester United. Ruben Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024 và đã dẫn dắt đội bóng vào trận chung kết UEFA Europa League tại Bilbao vào tháng 5.

Với việc Manchester United hiện đang đứng thứ sáu tại Premier League, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi. Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh.

Manchester United xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp của anh ấy cho CLB và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Darren Fletcher sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Burnley vào thứ Tư (giờ Anh)".

Amorim, người được đưa về MU từ Sporting Lisbon vào tháng 11 năm 2024, đã dẫn dắt "quỷ đỏ" trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong 51 năm, đỉnh điểm là thất bại trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League.

Tại Ngoại hạng Anh, Amorim nắm giữ kỷ lục đáng quên về tỷ lệ thắng thấp nhất (32%), tỷ lệ thủng lưới trung bình mỗi trận cao nhất (1,53) và tỷ lệ giữ sạch lưới thấp nhất (15%) trong lịch sử các huấn luyện viên của Manchester United.

Amorim và vợ là Maria Joao Diogo trông khá vui vẻ. Ảnh: Eamonn & James Clarke

Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ và hiện là HLV trưởng đội U-18 MU, Darren Fletcher, đã được bổ nhiệm tạm thời phụ trách các công việc của đội một tại MU. HLV trưởng của Crystal Palace, Oliver Glasner và cựu HLV trưởng của Chelsea, Enzo Maresca, nằm trong số những cái tên được liên hệ với vị trí người kế nhiệm Amorim một cách chính thức.

Sau trận đấu với Burnley vào thứ Tư, Quỷ đỏ sẽ tạm nghỉ thi đấu tại Ngoại hạng Anh để đón tiếp Brighton & Hove Albion tại Old Trafford trong khuôn khổ Cúp FA vào Chủ nhật. Sáu ngày sau, MU sẽ đối đầu với Manchester City tại Old Trafford tại Premier League, trước khi hành quân đến thủ đô London để chạm trán Arsenal tại sân Emirates vào Chủ nhật, ngày 25-1 (giờ Anh).