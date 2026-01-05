Từng lời trong bài phát biểu đầy kích động của Amorim về MU 05/01/2026 11:19

Ruben Amorim khẳng định ông vẫn là HLV của Manchester United sau cuộc họp báo đầy căng thẳng sau trận hòa 1-1 với Leeds United ở vòng 20 Premier League. Bài phát biểu đầy kích động của Amorim về đội chủ sân Old Trafford đã nói lên rất nhiều điều.

Vị trí của Ruben Amorim tại Manchester United đang bị xem xét kỹ lưỡng sau cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào đêm qua 4-1 ở ngoại hạng Anh, vốn gây ra nhiều lo ngại hơn là giải quyết được vấn đề.

Matheus Cunha đã gỡ hòa sau bàn thắng sớm của Branden Aaronson trong hiệp hai, giúp MU có trận hòa 1-1 thứ hai liên tiếp trước các đối thủ ở vị trí thấp hơn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những bình luận của Amorim sau trận đấu mới là tâm điểm chú ý của báo chí.

HLV của Manchester United đã bóng gió về sự bất mãn hôm thứ Sáu khi thảo luận về chiến lược chuyển nhượng tháng Giêng của CLB. Giờ đây, những phát ngôn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau trận hòa tại sân Elland Road càng làm dấy lên sự không chắc chắn về mối quan hệ chuyên nghiệp giữa ông và giám đốc bóng đá của "quỷ đỏ" Jason Wilcox.

Bài phát biểu đầy kích động của Amorim về MU cho thấy nhiều vấn đề đang tồn tại ở đội bóng. ẢNH: EPA

Về trận hòa với Leeds United

"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều so với trận đấu trước. Chúng tôi đã kiểm soát khá tốt lối chơi tấn công quyết liệt của Leeds. Chúng tôi cũng kiểm soát tốt các tình huống đối đầu một chọi một. Một bầu không khí thực sự tuyệt vời, rất thú vị, và họ đã chơi tốt.

Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn, vị trí của các cầu thủ cũng tốt hơn. Tôi nghĩ họ có vị trí thuận lợi hơn để chơi bóng, và điều đó thể hiện rõ trong lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối thủ, nhưng chúng tôi cần phải tập trung hơn là nghĩ đến bàn thắng tiếp theo", Amorim cho biết

2. Về Zirkzee

"Điều đó thực sự quan trọng. Tôi nghĩ Ben (Sesko) đã tiến bộ hơn trong khâu phối hợp hôm nay. Josh (Zirkzee), trong 20 phút thi đấu, cậu ấy rất năng động. Cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội, tạo khoảng trống cho chúng tôi. Điều đó rất quan trọng. Ngoài ra, Manu (Ugarte) cũng chơi tốt hơn hôm nay và giúp đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, trận đấu tốt hơn tuần trước", HLV Amorim của MU nhận định.

3. Về Sesko

"Trước hết, việc Sesko bỏ lỡ những cơ hội là điều dễ hiểu, và đó là bước đầu tiên. Cậu ấy rất quyết liệt khi bóng được đưa ra biên. Cậu ấy rất quyết liệt khi phải tranh chấp bóng đầu tiên. Tất nhiên, khi bạn nhìn vào lối chơi của một tiền đạo, nếu bạn bỏ lỡ cơ hội, người ta sẽ nói rằng cầu thủ đó đã làm mọi thứ sai. Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở đúng vị trí. Cậu ấy chỉ cần ghi một bàn thắng và sau đó tất cả áp lực đè nặng lên cậu ấy sẽ biến mất và cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn", Amorim bảo vệ Sesko.

Amorim nói rất nhiều về Zirkzee. ẢNH: EPA

4. Về tương lai của Zirkzee

"Josh cần phải chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu trong mọi trận. Tất cả các cầu thủ đều cần phải sẵn sàng. Nếu bạn chơi 20 phút, bạn cần phải chơi 20 phút để giúp đội bóng. Cậu ấy làm được điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ của đội chúng ta. Chỉ vậy thôi", Amorim chia sẻ.

5. Về việc nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo của MU

"Các bạn, hãy dừng chuyện đó lại, và tôi nhận thấy các bạn chỉ nhận được thông tin chọn lọc về mọi thứ. Tôi đến đây để làm quản lý của Manchester United, chứ không phải HLV phó của Manchester United. Điều đó rất rõ ràng.

Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, không phải Conte, không phải Mourinho, nhưng tôi là quản lý của Manchester United. Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Đó là quan điểm của tôi. Tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi.

Amorim đã nhắc đến Mourinho. ẢNH: EPA

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ là người quản lý của đội bóng này, chứ không chỉ là HLV. Tôi đã nói rất rõ điều đó. Nhiệm kỳ này sẽ kết thúc sau 18 tháng, và sau đó mọi người sẽ tiếp tục con đường riêng của mình. Đó là thỏa thuận. Đó là công việc của tôi, không phải làm HLV.

Nếu mọi người không thể chấp nhận những người như Gary Neville (huyền thoại MU đã chỉ trích Amorim) và những lời chỉ trích về mọi thứ, chúng ta cần phải thay đổi CLB. Không, không các bạn, tôi muốn nói rằng tôi đến đây để làm quản lý của Manchester United, chứ không phải HLV. Mỗi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, giám đốc thể thao đều cần làm công việc của mình. Tôi sẽ làm việc của mình trong 18 tháng và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn các bạn", HLV Ruben Amorim khẳng định.