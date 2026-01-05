Amorim tung ra thông tin cực sốc về MU, nói về việc từ chức 05/01/2026 10:29

HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn phát biểu sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United vào đêm qua 4-1 ở vòng 20 Premier League. Amorim tung ra thông tin cực sốc về MU, ám chỉ rằng có những vấn đề nội bộ tại Old Trafford. Cũng ở vòng đấu này, Liverpool đã hòa Fulham 2-2, còn Chelsea hòa Man City 1-1.

Ruben Amorim đã yêu cầu được kiểm soát nhiều hơn tại Manchester United trong một bài phát biểu đầy gay gắt ở cuối buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Amorim, 40 tuổi, đã bất ngờ đặt ra nghi vấn về tương lai của mình khi ám chỉ rằng ông sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn sau 18 tháng nữa nếu không được toại nguyện.

Điều này xảy ra sau khi chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha ám chỉ những vấn đề nội bộ trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu. Sau trận hòa tại Elland Road, Amorim được hỏi lý do tại sao ông lại tỏ ra chán nản như vậy.

Amorim đã không kìm nén được cảm xúc sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United. ẢNH: EPA

"Các bạn, thôi không nói về chuyện đó nữa, tôi nhận thấy các bạn chỉ tiếp nhận thông tin chọn lọc về mọi thứ", Ruben Amorim, người có chức danh chính thức là HLV trưởng Manchester United, đáp lại, "Tôi đến đây để làm quản lý (Manager) của Manchester United, chứ không phải làm HLV (Head Coach) của Manchester United.

Và điều đó rất rõ ràng. Tôi biết rằng tên tôi không phải là Thomas Tuchel , không phải là Antonio Conte, cũng không phải là Jose Mourinho, nhưng tôi là quản lý của Manchester United. Và tình trạng này sẽ kéo dài 18 tháng, hoặc cho đến khi hội đồng quản trị quyết định thay đổi người. Đó là điểm tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn kết thúc bằng điều đó. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm việc của mình cho đến khi người khác đến thay thế tôi".

Cựu HLV của Sporting Lisbon tiếp tục khẳng định lập trường của mình khi được hỏi câu hỏi tiếp theo, nói rằng: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ là người quản lý của đội bóng này, chứ không chỉ là HLV. Và tôi đã rất rõ ràng về điều đó. Và điều đó sẽ kết thúc trong 18 tháng và sau đó mọi người sẽ tiếp tục con đường của mình. Đó là thỏa thuận.

Đó là công việc của tôi, không phải là làm HLV. Nếu mọi người không thể chấp nhận Gary Neville và những lời chỉ trích về mọi thứ, chúng tôi cần phải thay đổi CLB. Không, các bạn, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đến đây để làm quản lý của Manchester United, chứ không phải HLV phó. Và mọi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, giám đốc thể thao đều cần làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ làm việc của mình trong 18 tháng và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục".

Cunha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho MU. ẢNH: EPA

Đội bóng của Ruben Amorim vẫn giữ vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi giành lại 1 điểm trước Leeds United. Brenden Aaronson mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng Matheus Cunha đã gỡ hòa ba phút sau đó, giúp Quỷ Đỏ giành được một điểm quý giá.