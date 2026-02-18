Mbappe tố sao trẻ Benfica 5 lần gọi Vinicius là “con khỉ”, Real Madrid suýt bỏ trận 18/02/2026 10:47

(PLO)- Cuộc chơi lớn của Real Madrid tại sân Da Luz của Benfica rạng sáng 18-2 bị phủ bóng bởi một cáo buộc gây chấn động, mang màu sắc phân biệt chủng tộc.

Sau chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Benfica ở lượt đi vòng 16 đội Champions League 2025-2026, Kylian Mbappe tiết lộ anh trực tiếp nghe thấy tiền vệ trẻ Gianluca Prestianni buông lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior.

Theo lời Mbappe được The Guardian dẫn lại, Prestianni đã gọi Vinicius là “mono” - từ tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa “con khỉ” - tới năm lần ngay trên sân. Tiền đạo người Pháp bày tỏ sự phẫn nộ và cho biết toàn đội từng tính đến việc rời sân để phản đối.

Mbappe nhấn mạnh những phát ngôn như vậy là không thể chấp nhận trong môi trường bóng đá đỉnh cao, đặc biệt khi đến từ một cầu thủ trẻ đang thi đấu ở Champions League. Cầu thủ người Pháp cũng cho rằng người có hành vi như thế không xứng đáng tiếp tục góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Vinicius phản ứng khi bị phân biệt đối xử nặng nề trên sân. Ảnh: EPA.

Sự việc được cho là xảy ra trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng. Phút 50, Real Madrid tổ chức phản công sắc bén bên cánh phải. Mbappe tăng tốc trước khi chuyền bóng sang cánh trái cho Vinicius đang băng xuống. Từ rìa vòng cấm, tiền đạo người Brazil tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng găm vào lưới Benfica và ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Vinicius ăn mừng bằng điệu nhảy quen thuộc gần cột cờ góc. Tuy nhiên, trọng tài đã rút thẻ vàng vì cho rằng màn ăn mừng quá khích. Cầu thủ người Brazil tỏ ra không hài lòng và tiến đến trao đổi với trọng tài. Ngay sau đó, anh được cho là tiếp tục phản ứng khi cáo buộc bị Prestianni xúc phạm bằng lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Mbappe giận dữ khi đồng đội bị chơi xấu. Ảnh: EPA.

Truyền thông châu Âu nhanh chóng lan truyền thông tin về việc Vinicius bị gọi là “con khỉ”. Sự việc khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút do căng thẳng leo thang. Trong thời gian đó, Vinicius cân nhắc không tiếp tục thi đấu. Cuối cùng, sau khi các bên can thiệp và trấn an, anh trở lại sân để hoàn tất trận đấu.

Chiến thắng sít sao giúp Real Madrid nắm lợi thế trước trận lượt về, nhưng dư âm từ cáo buộc này chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi dữ dội trong làng bóng đá châu Âu.