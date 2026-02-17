MU được ủng hộ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Tonali 17/02/2026 14:53

Cựu trợ lý HLV của Manchester United dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson là Rene Meulensteen đã ủng hộ CLB cũ thực hiện thương vụ chiêu mộ Tonali của Newcastle United. Manchester United đã được tư vấn lý do tại sao họ nên cân nhắc mua tiền vệ người Ý Sandro Tonali.

MU đã được liên kết mạnh mẽ với việc ký hợp đồng với một tiền vệ trong suốt 12 tháng qua, nhưng vẫn chưa thể tăng cường tuyến giữa trong mùa giải này. MU đã chiêu mộ bốn cầu thủ mới vào mùa hè năm ngoái nhưng không mua thêm tiền vệ nào, và khi thị trường chuyển nhượng tháng Giêng đến, "quỷ đỏ" thành Manchester cũng quyết định không tăng cường đội hình.

Một loạt các ứng cử viên đã được liên hệ với việc gia nhập Manchester United vào mùa hè, bao gồm Carlos Baleba của Brighton, Adam Wharton của Crystal Palace và Elliot Anderson của Nottingham Forest. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Tonali được cho là sẽ chuyển đến Arsenal, nhưng thương vụ này đã không thành hiện thực, và tuyển thủ Ý vẫn ở lại đội chủ sân St. James' Park.

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), cựu trợ lý HLV của Manchester United, Rene Meulensteen, người từng là trợ lý cho Sir Alex Ferguson, đã nêu rõ lý do tại sao Tonali sẽ là một lựa chọn đáng giá để Quỷ đỏ xem xét nhằm tăng cường tuyến giữa.

Tonali được cựu trợ lý HLV của Manchester United, Rene Meulensteen đánh giá rất cao. ẢNH: AFP

"Sandro Tonali là một cầu thủ giỏi và cậu ấy đã thể hiện rất tốt tại Newcastle", cựu trợ lý HLV người Hà Lan của MU Meulensteen chia sẻ, "Những tin đồn tôi nghe được là Tonali có thể muốn trở lại Ý, nhưng chắc chắn Tonali là một cầu thủ giỏi, hiểu rõ cách chơi ở vị trí tiền vệ và có khả năng chuyền bóng tốt.

Manchester United chắc chắn cần xem xét vị trí đó và những gì họ cần, tôi nghĩ, bên cạnh Tonali, họ cũng có thể nhắm đến Joelinton ở vị trí đó. Rõ ràng cậu ấy đến đó với vai trò tiền đạo nhưng HLV Eddie Howe đã đẩy cậu ấy xuống vị trí tiền vệ trung tâm và biến cậu ấy thành một cỗ máy mạnh mẽ ở tuyến giữa.

Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, đã học hỏi được rất nhiều từ Bruno Guimaraes, một người lãnh đạo, có cá tính mạnh mẽ và là một người chiến thắng. Có lẽ sẽ khó để có được cậu ấy, nhưng theo tôi, cậu ấy hoàn toàn đáp ứng được tất cả các tiêu chí. Tuy nhiên, Adam Wharton cũng vậy. Joelinton rất giỏi chơi ở vị trí tiền đạo và đó chính xác là điều mà các tiền đạo của Manchester United cần. Elliot Anderson lại một lần nữa, tuyệt vời.

Có rất nhiều cầu thủ giỏi ngoài kia, nhưng bạn không muốn chiêu mộ quá nhiều vì không muốn Kobbie Mainoo lại phải ngồi dự bị. Mainoo đã chứng minh được khả năng của mình trong những trận đấu mà Carrick cho cậu ấy ra sân và cậu ấy hoàn toàn có quyền tiếp tục thi đấu và tiến bộ vì bạn đang sở hữu một cầu thủ xuất sắc".

Liệu MU có chiêu mộ Tonali vào mùa hè năm nay? ẢNH: NEWCASTLE

Mới đây, Tonali đã lên tiếng về sự tận tâm của mình đối với Newcastle giữa những tin đồn, và tiền vệ này đã bày tỏ niềm vui sướng tột độ sau khi ghi hai bàn thắng trong chiến thắng trước Aston Villa tại FA Cup cuối tuần qua.

"Lần ăn mừng đầu tiên, tôi nghĩ là sau bảy tháng không ghi bàn. Nếu bạn không ghi bàn trong bảy tháng, sau bàn thắng đầu tiên, bạn sẽ ăn mừng như bạn ghi được 10 hoặc 11 bàn thắng", Tonali nói, "Nhưng sau bàn thắng thứ hai, tôi đã đến gặp HLV Eddie Howe vì trong vài tuần qua, mọi người đã bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng tôi làm việc mỗi ngày với HLV trưởng, HLV trưởng làm việc mỗi ngày với tôi, và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nó không hề rạn nứt và tôi nghĩ điều này rất tốt cho toàn đội. Chúng tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng trong mỗi trận đấu, bởi vì chúng tôi thi đấu rất nhiều trận, cứ ba ngày lại có một trận. Chúng tôi phải luôn tập trung cao độ trên sân tập để mang lại kết quả tốt nhất cho đội".