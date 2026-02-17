'Salah chia tay Liverpool vào mùa hè là điều chắc chắn' 17/02/2026 14:24

(PLO)- Việc Mo Salah chia tay Liverpool vào mùa hè là điều không thể tránh khỏi, đó là bình luận của một cựu danh thủ tuyển Anh.

Mohamed Salah tiếp tục được đồn đoán sẽ rời Liverpool vào mùa hè này dù đã trở lại đội hình chính của HLV Arne Slot. Cựu danh thủ của Tottenham và tuyển Anh Tim Sherwood tin chắc Salah chia tay Liverpool vào mùa hè năm nay.

Tim Sherwood không hề nghi ngờ gì về việc Mohamed Salah sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Liverpool vào mùa hè này, ông khẳng định chắc chắn 100% rằng ngôi sao người Ai Cập sẽ quyết định ra đi.

Những đồn đoán về tương lai của Salah đã rộ lên kể từ khi ngôi sao 33 tuổi người Ai Cập này chỉ trích HLV Arne Slot hồi đầu mùa giải. Mọi chuyện lắng xuống kể từ cuộc phỏng vấn gây tranh cãi hồi tháng 12 năm ngoái, nơi Salah cáo buộc Slot "đẩy anh vào thế khó" bằng cách để anh ngồi dự bị. Hiện Salah đã trở lại đội hình xuất phát của Liverpool sau khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi cùng tuyển Ai Cập.

Tim Sherwood tin chắc Salah sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè này. ẢNH: SKY SPORTS

Salah đã không thể đạt được phong độ ghi bàn xuất sắc như mùa giải trước, nhưng anh đã ghi bàn và kiến ​​tạo trong chiến thắng của Liverpool trước Brighton tại FA Cup cuối tuần qua, cho thấy sự trở lại phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, Tim Sherwood không tin rằng việc Salah trở lại đội hình chính của Liverpool sẽ thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến tương lai của tiền đạo này, và ông chắc chắn rằng Salah sẽ lựa chọn rời đội chủ sân Anfield.

Tim Sherwood nói với Sky Sports (Anh): “Hãy nói thẳng thắn: Tôi nghĩ Mo Salah là một trong những cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mà chúng ta từng thấy ở Premier League. Không thể phủ nhận rằng phong độ của Salah đã sa sút mùa này. Đã có một số vấn đề giữa cậu ấy và HLV, bất kể vấn đề đó là gì. Tôi nghĩ chắc chắn 100% Salah sẽ rời đi vào mùa hè và tôi nghĩ đây đang là mùa giải cuối cùng của cậu ấy".

Sau khi hết lời ca ngợi những đóng góp của Salah cho cả Liverpool và Premier League, Tim Sherwood tiếp tục khẳng định: “Theo tôi, tôi nghĩ chắc chắn 100% Salah sẽ rời CLB và nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ người hâm mộ vào cuối mùa giải, dù Liverpool giành được danh hiệu hay không. Salah xứng đáng với danh hiệu, điều đó là chắc chắn, Salah đã có cống hiến tuyệt vời cho Liverpool".

Tương lai của Salah tại Liverpool sẽ rõ ràng vào mùa hè này. ẢNH: LIVERPOOL FC

Salah đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với Liverpool vào tháng Tư năm ngoái, điều đó có nghĩa là anh sẽ gắn bó với nhà vô địch Premier League đến năm 2027. Phát biểu vào cuối tuần trước, đội trưởng của Liverpool Virgil van Dijk khẳng định anh hy vọng Salah sẽ ở lại Anfield cho đến hết hợp đồng, bất chấp những tin đồn trái chiều.

"Tình hình hiện tại là như vậy", đội trưởng Liverpool Van Dijk chia sẻ, "Trước hết, chúng ta tập trung vào việc cố gắng làm cho mùa giải này thành công, rồi sau đó xem mùa giải kết thúc như thế nào và lúc đó thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi luôn muốn Mo Salah ở lại Liverpool vì tôi là bạn tốt của anh ấy và chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thăng trầm – tôi không muốn gọi đó là những lúc khó khăn – trong suốt nhiều năm qua. Giống như tôi, Salah còn một năm hợp đồng với Liverpool nữa, nên chúng ta hãy chờ xem".