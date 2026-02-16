MU sở hữu một thủ môn tốt hơn cả thủ môn số 1 16/02/2026 07:59

(PLO)- MU sở hữu một thủ môn tốt hơn cả thủ môn số 1 nhưng anh đã ra đi vì lý do chính đáng.

Một thủ môn dự bị cũ của MU hiện đang theo đuổi vinh quang tại giải Scotland. MU sở hữu thủ môn Jack Butland, người được đánh giá là xuất sắc hơn thủ môn số 1 Andre Onana và nhiều thủ môn khác ở Premier League, nhưng cuối cùng anh phải rời Old Trafford và nước Anh.

Theo đó, cựu thủ môn của Manchester United, Jack Butland, có thể vô địch giải Scotland cùng Rangers sau khi anh rời khỏi Premier League. Khi còn chơi cho đội chủ sân Old Trafford, Butland đã trải qua nửa sau mùa giải 2022 - 2023 theo dạng cho mượn tại Crystal Palace, nơi anh cũng không được trọng dụng, khi một cựu thủ môn của MU khác là Dean Henderson mới là người bắt chính tại Crystal Palace.

Mặc dù Butland là thành viên của đội hình Crystal Palace vô địch FA Cup năm 2023, nhưng anh không ra sân một trận nào. Trong khi đó, tại MU, thủ môn kỳ cựu David de Gea vẫn giữ vị trí chính thức trước khi bị thanh lý hợp đồng vào cuối mùa giải. HLV khi đó của MU là Erik ten Hag đã đưa Andre Onana từ Inter Milan về Old Trafford, điều này hóa ra lại là một sai lầm tốn kém.

Butland không thể cạnh tranh suất bắt chính tại MU với De Gea. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Vì rất muốn được ra sân thường xuyên, Butland đã quyết định chính thức gia nhập Rangers vào mùa hè năm đó sau khi hợp đồng với Crystal Palace hết hạn, nhưng có một số người cho rằng Butland nên được trao cơ hội để khẳng định mình tại MU.

Trong số đó có cựu cầu thủ Rangers, John Brown, người khẳng định Butland ít nhất cũng ngang tầm với những thủ môn số một của MU vào thời điểm đó là Andre Onana. Phát biểu vào năm 2024, Brown, người từng chơi cho Rangers từ năm 1988 đến 1997, nói: "Tôi luôn là một người hâm mộ Butland. Tôi ngạc nhiên là cậu ấy không được ra sân nhiều hơn ở Anh.

Khi nhìn vào giải Ngoại hạng Anh, có rất nhiều thủ môn ở đó mà tôi cho rằng Jack Butland giỏi hơn. Cậu ấy từng thi đấu cho Manchester United và đối với tôi, cậu ấy là thủ môn số một của họ. Nếu tôi cần một thủ môn ổn định thì Jack Butland sẽ là lựa chọn của tôi".

Brown cũng ủng hộ Butland, 32 tuổi, thi đấu đến tận tuổi 40 khi nói thêm: "Butland có thể còn chơi đỉnh cao thêm 10 năm nữa vì những năm tháng đã bỏ lỡ".

Trong khi đó, giải thích lý do phải từ bỏ bóng đá Anh, Butland nói với tờ The Scotsman: "Dù tôi rất thích Crystal Palace và Manchester United nhưng tôi thèm cảm giác được ra sân chơi bóng. Và điều đó rất quan trọng đối với tôi.

Nếu ai hỏi liệu tôi có thể ở lại Manchester United không, tôi sẽ trả lời có, nhưng phần còn lại trong sự nghiệp của tôi sẽ như thế nào? Điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi muốn giai đoạn từ năm 30 tuổi trở đi sẽ là một thời kỳ thành công mà tôi nhìn lại, chứ không phải là một giai đoạn trôi qua vô nghĩa".

MU sở hữu Butland được đánh giá là xuất sắc hơn Onana. Ảnh: Press Association

Mặc dù Butland đã giúp Rangers vươn lên cạnh tranh chức vô địch tại giải Ngoại hạng Scotland dưới thời HLV Danny Rohl, người thay thế Russell Martin vào tháng 10 năm ngoái, anh vẫn thỉnh thoảng mắc sai lầm. Trong trận thắng Kilmarnock 5-1 gần đây, Butland đã biếu không cho đội khách bàn thắng bằng một pha phá bóng thiếu chính xác, bóng đi thẳng đến chân người ghi bàn Greg Kiltie.

Butland có hợp đồng với Rangers cho đến mùa hè năm 2027. Trong khi đó, Manchester United dường như đã giải quyết được vấn đề ở vị trí thủ môn. Senne Lammens đã thể hiện sự chắc chắn kể từ khi gia nhập với giá 18 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, còn Onana hiện đang được "quỷ đỏ" cho mượn tại Trabzonspor.