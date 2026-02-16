Thần đồng 15 tuổi tỏa sáng giúp MU đánh bại kình địch Man City 16/02/2026 06:39

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel đã gây ấn tượng khi đội U-18 MU đánh bại kình địch Man City 3-1 trong trận derby, trong khi HLV Michael Carrick theo dõi từ ngoài sân khi con trai của ông là Jacey và con trai của Wayne Rooney là Kai Rooney phải chịu thất bại 4-2 ở đội U-16 MU trên sân bên cạnh.

JJ Gabriel đã có một màn trình diễn xuất sắc khác khi cầu thủ trẻ của Manchester United tỏa sáng trong màu áo đội U-18 trước Man City. HLV tạm quyền đội 1 của "quỷ đỏ" Michael Carrick có mặt chứng kiến đội U-16 Manchester United thua trận, khiến ông bỏ lỡ màn trình diễn đỉnh cao của Gabriel.

Trong khi con trai của Carrick là Jacey cùng Kai phải chịu thất bại trong trận derby Manchester giữa U-16 MU và U-16 Manchester City, thì Gabriel đã giúp đội U-18 MU của HLV Darren Fletcher thu hẹp khoảng cách với Man City ở giải Ngoại hạng Anh hạng 2.

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tỏa sáng giúp MU đánh bại kình địch Man City. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sau hiệp một diễn ra khá cân bằng, Gabriel phá vỡ thế bế tắc ở phút 58 với một pha dứt điểm điềm tĩnh vào góc dưới bên trái khung thành mở tỉ số 1-0 cho U-18 MU. Gabriel, người có cha là cựu tuyển thủ quốc tế Cộng hòa Ireland Joe O'Cearuill, lại có thêm 1 màn trình diễn xuất sắc nữa.

Trong khi đó, Chido Obi, người đã ra sân cho đội một MU mùa trước, cũng gây ấn tượng ở đội U-18 MU. Tiền đạo trẻ triển vọng này phối hợp ăn ý với Gabriel, kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số ở phút 66 trước khi chính anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U-18 MU chỉ sáu phút trước khi trận đấu kết thúc.

Đội U-18 MU của HLV Fletcher đã đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn ở hiệp một và chịu thất bại 4-2 trong trận đấu trước đó với Man City hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng lần này, khi Jim Thwaites ấn định chiến thắng 3-1 cho MU ngay sau khi Tyrone Samba của Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 86.

Nhờ chiến thắng này, các cầu thủ trẻ của Manchester United đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn một điểm so với đội đầu bảng Man City, mặc dù đối thủ của họ còn ba trận chưa đấu do phải tham gia giải Youth League trên khắp châu Âu.

Trong khi đó, HLV Michael Carrick, người theo dõi trận đấu trên sân bên cạnh, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi từ Fletcher về màn trình diễn của Gabriel và các đồng đội. Cầu thủ 15 tuổi Gabriel chưa thể ra mắt đội một MU do quy định của Premier League yêu cầu các cầu thủ phải đủ 15 tuổi trước khi mùa giải 2025 - 2026 bắt đầu mới đủ điều kiện, nhưng MU tin tưởng tài năng trẻ của học viện này có thể trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai.

HLV tạm quyền của MU Carrick đã gọi JJ Gabriel tham gia các buổi tập của đội một. HLV Ruben Amorim cũng đã làm điều tương tự trong thời gian ông còn dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó, con trai của Carrick là Jacey (15 tuổi) và Kai Rooney (16 tuổi) đã trải qua một ngày thi đấu khó khăn hơn trong trận thua 4-2 của đội U-16 MU trước U-16 Man City trên sân bên cạnh.

Carrick không thể chứng kiến đội trẻ MU thắng Man City. ẢNH: AFP

Trận đấu đã có một bước ngoặt kịch tính vào những phút cuối khi trọng tài rút ra hai thẻ đỏ - mỗi đội một thẻ - sau một vụ xô xát khiến Alfie Turley của Man City bị chảy máu mũi. Silva Mexes lập cú đúp giúp U-16 Manchester United bám đuổi tỷ số, dù đóng góp của anh bị lu mờ bởi cầu thủ trẻ người Scotland Caelen Cadamarteri, người đã lập hat-trick cùng với bàn thắng của Sami Ominyi cho Man City.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, HLV Carrick tập trung vào những phút cuối cùng trong trận đấu của đội U-18 MU, trước khi dừng lại để chụp ảnh cùng người hâm mộ. Sau đó, Carrick, 44 tuổi bước qua sân để chúc mừng HLV Fletcher về chiến thắng của đội U-18.