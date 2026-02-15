Phương pháp huấn luyện độc đáo của Sesko: Từ thực tế ảo đến thiền định 15/02/2026 06:39

(PLO)- Phương pháp huấn luyện độc đáo của Sesko đã thay đổi phong độ của anh tại Manchester United như thế nào - từ kính thực tế ảo đến liệu trình xông hơi và cả thiền định.

Khi HLV Ruben Amorim mô tả Benjamin Sesko là một "người cuồng kiểm soát", ông coi đó là một lời khen. Lãnh đạo Manchester United đã đưa ra cách giải thích riêng của họ về bình luận đó sau khi Amorim bị sa thải. Bây giờ, phương pháp huấn luyện độc đáo của Sesko đã được tiết lộ.

Từ thực tế ảo đến thiền định

Thực tế, Amorim từng nói ông tin chắc Sesko sẽ "thành công" ở MU. Dần dần, nó đang bắt đầu xảy ra. Theo nguồn tin nội bộ từ sân tập, Sesko đang tập luyện "chăm chỉ hơn bất kỳ ai" và là một trong những cầu thủ chú ý nhất khi đọc các chỉ dẫn chiến thuật.

Sự tận tâm hướng đến việc hoàn thiện bản thân của cầu thủ 22 tuổi này không chỉ giới hạn ở sân tập Carrington của MU. Phân tích chiến thuật của Sesko chi tiết đến mức anh phải đeo kính thực tế ảo để đặt mình vào các tình huống trong game, giúp tăng cường khả năng "quét" đối thủ.

Phương pháp huấn luyện độc đáo của Sesko đã mang lại thành công cho anh. ẢNH: EPA

Sesko thường xuyên sử dụng phòng xông hơi và "liệu pháp ánh sáng đỏ" để hỗ trợ quá trình hồi phục thể lực, trò chuyện với HLV tâm lý và thiền định. Sesko cũng thuê một đầu bếp có mối liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng của MU, Filipe Sousa.

HLV trưởng tạm quyền của Manchester United, Michael Carrick, xác nhận: “Ben (Sesko) đang nỗ lực rất nhiều. Cậu ấy đang ở trong trạng thái tốt, sẵn sàng bứt phá”.

Sự sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của Sesko là một tín hiệu tốt. Trong trận đấu với Tottenham hồi tháng 11 năm ngoái, Sesko được chuyền bóng thuận lợi để ghi bàn nhưng lại không hề hay biết Micky van de Ven đang bám sát phía sau. Sesko bị chấn thương đầu gối trong trận đấu và phải nghỉ thi đấu sáu tuần.

Những người từng quen biết Sesko trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của anh đều khẳng định anh luôn cần thời gian để thích nghi tại Manchester United. Tại các CLB cũ Liefering, Red Bull Salzburg và RB Leipzig, Sesko tìm được phong độ đỉnh cao sau khoảng thời gian 6 đến 12 tháng thích nghi.

Sesko đã phải nỗ lực để giành được vị trí đá chính ở những CLB đó và điều tương tự cũng xảy ra ở Manchester United. Sesko chỉ đá chính 13 lần và Manchester United đã chơi thứ bóng đá hay nhất khi không có một tiền đạo cắm số 9 trong đội hình xuất phát.

Sesko đã khoác áo Manchester United được sáu tháng và khoảng thời gian này gần như trùng khớp với chuỗi ghi bàn ấn tượng đầu tiên của anh với năm bàn thắng trong sáu trận. Bốn trong số những lần ra sân đó của Sesko là từ băng ghế dự bị.

2. Ibrahimovic là hình mẫu lý tưởng của Sesko

Tiền đạo lừng danh người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic là hình mẫu lý tưởng của Sesko, và những cú vô lê khéo léo của Sesko trong các trận hòa với Burnley và West Ham gợi nhớ đến cựu danh thủ MU Ibrahimovic.

Tuy nhiên, tính cách của họ lại trái ngược nhau. Ibrahimovic từng trách Paul Pogba vì đến Carrington với trang phục "như thể đang đi diễn xiếc". Sesko không nhận được nhiều câu chỉnh đốn đáng nhớ như vậy.

Carrick đang dần mở khóa Sesko. ẢNH: EPA

“Sesko là một người rất tốt và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu”, một nguồn tin cho biết trên tờ Sun Sports (Anh), “Những cầu thủ như vậy thường là những thủ lĩnh khác biệt. Sesko làm gương bằng hành động, bằng tầm ảnh hưởng trên sân cỏ. Sesko không phải là kiểu người bước vào phòng thay đồ ngày đầu tiên và nói, "Tôi là ông chủ". Anh ấy nhận được sự tôn trọng nhờ vào công việc và tầm ảnh hưởng của mình trên sân cỏ".

Mức phí chuyển nhượng 73,62 triệu bảng Anh mà Manchester United đã thỏa thuận với RB Leipzig để chiêu mộ Sesko đã làm tăng thêm áp lực lên anh. Sự quan tâm từ Newcastle cũng vậy.

Trong ký ức gần đây, hai cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mà Manchester United và Newcastle từng cạnh tranh nhau để sở hữu là Alan Shearer và Wayne Rooney. Sesko sẽ làm nên điều kỳ diệu nếu được xếp chung nhóm với họ về khả năng ghi bàn.

Giám đốc bóng đá của Manchester United, Jason Wilcox, ca ngợi Sesko là “một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới” với “tiềm năng đẳng cấp thế giới”. Wilcox cũng hết lời ca ngợi phân tích dữ liệu của Manchester United về Sesko. Sesko là một bản hợp đồng của tương lai, trong khi Ollie Watkins, tiền đạo khác mà "quỷ đỏ" cân nhắc chiêu mộ, có giá xấp xỉ bằng và đã bước sang tuổi 30 vào tháng 12 năm ngoái.

Manchester United từng trải qua tình huống tương tự với một tiền đạo từng chơi ở Áo trước khi chuyển đến một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo đó, Rasmus Hojlund không phù hợp với môi trường của Manchester United.

3. So sánh với Haaland

Dường như Manchester United vẫn đang cố gắng bù đắp cho việc bỏ lỡ Erling Haaland vào năm 2019. Haaland chuyển từ RB Salzburg đến Đức trước khi Sesko cũng đi theo con đường tương tự.

Một số người cũng so sánh Hojlund với Haaland. Họ đều là người Scandinavia, họ của họ đều bắt đầu bằng chữ "H" và kết thúc bằng chữ "D" nhưng chỉ có vậy thôi. Trong khi đó, so sánh Sesko với Haaland là vô ích. Một người quen biết Sesko khẳng định khi mới 15 tuổi, Sesko vẫn còn chơi cho các CLB nghiệp dư ở các giải đấu làng quê của Slovenia.

Sesko quyết tâm đạt thành công tại MU. ẢNH: EPA

Các nhân vật cấp cao tại Manchester United không còn đánh giá cao Hojlund ngay từ mùa giải trước. Ngược lại, chỉ sau hai tháng đầu mùa giải, họ nhấn mạnh Sesko đã chứng tỏ mình là một cầu thủ giỏi hơn Hojlund. Lối chơi không bóng của Hojlund là mối lo ngại lớn đối với Amorim, trong khi đó khả năng nhận biết tình huống và lối chơi ngoài vòng cấm của Sesko đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên sân tập.

Tính cách của Sesko hoàn toàn khác với Hojlund. Hojlund nổi tiếng với những bài đăng thiếu văn minh trên mạng xã hội và anh ta đã mạnh miệng trả lời các nhà báo ở Chicago để bác bỏ những gì Amorim nói về tương lai của mình.

Sau bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ của Sesko giúp MU giành chiến thắng 3-2 trước Fulham tại Premier League hồi đầu tháng, anh đã tham gia vào bài tập giãn cơ sau trận đấu và sau đó vào trong để được mát-xa.

Sesko dự kiến ​​nói chuyện với các nhà báo ở khu vực phỏng vấn sau trận đấu, nhưng sự chậm trễ đó khiến nhân viên bắt đầu khóa cửa sân Old Trafford.

“Sự phát triển của Sesko khác biệt và vượt trội hơn hẳn so với hầu hết các cầu thủ hàng đầu”, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết trên Sun Sports, "Xuất phát điểm của cậu ấy thấp hơn nhiều so với hầu hết những người khác. Sesko vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển và ở tuổi 22, cậu ấy đã đạt được thành công như ngày hôm nay".

Những lời khen ngợi của Carrick dành cho Sesko sau khi anh ghi bàn ở phút 90+6 giúp MU thoát thua trước West Ham (hòa 1-1) không khác mấy so với nhận định của Amorim về Sesko hồi tháng 11 năm ngoái.

Amorim nói: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ Ben (Sesko) vì cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và chúng tôi muốn cậu ấy thành công. Vậy nên Sesko sẽ thành công".

Nhưng không phải dưới thời Amorim...