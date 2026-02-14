Rashford có thể thay đổi hoàn toàn cục diện tại MU 14/02/2026 06:19

Việc Marcus Rashford trở lại Man Utd nhận được sự chấp thuận khi anh được đảm bảo về mọi mặt. Cựu trợ lý HLV của MU dưới thời Sir Alex Ferguson là Rene Meulensteen tin rằng Marcus Rashford hoàn toàn có thể thay đổi cục diện tại MU.

Marcus Rashford, cầu thủ được Manchester United cho Barcelona mượn 1 mùa giải, đã nhận được "đèn xanh" để trở lại CLB chủ quản sau khi một "lộ trình trở lại" được mở ra. Cựu trợ lý HLV của Manchester United, Rene Meulensteen, tin rằng Marcus Rashford có thể hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford mùa hè này.

Và tất cả là nhờ vào việc HLV tạm quyền Michael Carrick đã thay đổi bầu không khí tại Old Trafford. Bầu không khí tại Manchester United hiện nay bớt căng thẳng hơn nhiều so với thời điểm Rashford rời CLB để gia nhập Barca theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái. Khi đó, HLV Ruben Amorim vẫn đang nắm quyền và đã nói rõ rằng ông không ưu tiên tuyển thủ Anh này.

Nhưng Meulensteen tin rằng Rashford có thể thay đổi hoàn toàn cục diện tại MU nhờ Carrick. Và tiền đạo này không phải là cựu ngôi sao duy nhất của MU có thể trở lại sau khi cho thấy những dấu hiệu tiến bộ ở CLB khác.

Meulensteen tin rằng Rashford hoàn toàn có thể thay đổi cục diện tại MU. ẢNH: Ion Alcoba Beitia

"Chắc chắn đó có thể là con đường trở lại Manchester United của Marcus Rashford ," Cựu trợ lý HLV người Hà Lan của Manchester United, Rene Meulensteen khẳng định, "Tôi nghĩ Marcus Rashford vẫn là một "người đỏ" như bất kỳ ai khác bởi vì cậu ấy trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United khi còn rất trẻ, và điều đó sẽ không bao giờ mất đi, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy.

Trường hợp của Scott McTominay cũng vậy. Cả hai cầu thủ đều thi đấu cực kỳ xuất sắc ở bất cứ nơi nào họ đến. Nhưng tôi nghĩ việc Marcus Rashford có khoảng thời gian thi đấu xa nhà là điều tốt, đầu tiên là ở Aston Villa và giờ là ở Barcelona.

Đó là một nền văn hóa khác, một ngôn ngữ khác và một phong cách khác. Mỗi tuần đều khác nhau. Giải Premier League rất khác biệt. Nó đòi hỏi khắt khe hơn nhiều so với bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. Và tôi nghĩ Rashford đang tận hưởng bóng đá, đó là điều quan trọng nhất. Rashford cần phải tận hưởng bóng đá".

Marcus Rashford, 28 tuổi, đã ghi 10 bàn và có 13 pha kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân cho Barca mùa này. Anh đang trên đường giúp Barca bảo vệ thành công chức vô địch La Liga, trong khi CLB cũng vẫn còn cơ hội ở Champions League và Copa del Rey, mặc dù vừa thua sốc Atletico Madrid 0-4 ở trận bán kết lượt đi Copa del Rey vào hôm nay 13-2.

Có thể hiểu được lý do Rashford muốn biến thương vụ này thành hợp đồng mua đứt, khi Barca vẫn giữ quyền mua đứt anh với giá 26 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, theo các báo cáo, đội bóng xứ Catalan đã yêu cầu MU giảm giá bán Rashford, điều này chắc chắn không được lòng phía MU.

Rashford gần như bị loại bỏ hoàn toàn dưới thời Amorim, người đã cho tiền đạo này mượn đến Aston Villa trong nửa sau mùa giải trước. Với HLV người Bồ Đào Nha nắm quyền, dường như Rashford không còn tương lai ở CLB thời thơ ấu của mình, nhưng Carrick lại có quan điểm khác về vấn đề này.

Carrick có thể hồi sinh Rashford tại Old Trafford. ẢNH: Press Association

"Họ đang thi đấu tốt. Nhưng đúng là mọi thứ đã thay đổi", Meulensteen, người từng làm việc dưới quyền Sir Alex Ferguson trong hai giai đoạn khác nhau với tư cách trợ lý HLV của MU, nói thêm. "Mọi thứ đã thay đổi ở CLB".

Có điều gì đó không ổn, điều gì đó khiến Marcus Rashford cảm thấy không thoải mái vào thời điểm đó ở Manchester United, bởi vì bạn thực sự phải tự hỏi điều gì đã khiến Rashford đánh mất khát khao được chơi cho CLB mà anh ấy từng yêu quý và gắn bó từ nhỏ. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi, và mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng rõ ràng là cần phải có những cuộc đối thoại để xem chúng sẽ dẫn đến đâu".

Hiện tại, Marcus Rashford đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mục tiêu bây giờ của Rashford là tập trung vào việc hồi phục để có thể trở lại và đóng góp tối đa vào nỗ lực giành được một bản hợp đồng chuyển nhượng chính thức tới Barcelona trong mùa hè này.