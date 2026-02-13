Tuchel xác nhận 3 ngôi sao của MU trở lại đội tuyển Anh 13/02/2026 13:19

(PLO)- HLV Thomas Tuchel xác nhận 3 ngôi sao của MU "trở lại đội tuyển" cho World Cup 2026 sau thời gian dài bị loại khỏi danh sách thi đấu của đội tuyển Anh.

Thomas Tuchel đã xác nhận rằng 3 ngôi sao của MU đang có cơ hội trở lại đội tuyển Anh. HLV trưởng đội tuyển Anh, người vừa ký hợp đồng gia hạn để tiếp tục dẫn dắt Tam Sư đến sau Euro 2028, sẽ chọn đội hình đầu tiên trong năm 2026 vào tháng 3 để tham dự các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản.

Chiến lược gia 52 tuổi người Đức Thomas Tuchel đã có mặt trong trận đấu MU hòa West Ham 1-1 ở vòng 26 Premier League để theo dõi các tài năng người Anh ở cả hai đội, và tiết lộ rằng ba ngôi sao của MU đã gây ấn tượng với ông.

Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Luke Shaw đều đã có sự hồi sinh dưới thời huấn luyện viên mới của MU, Michael Carrick , và dường như những màn trình diễn đó đang mang lại kết quả. Khi được hỏi liệu bộ ba này có nằm trong danh sách cân nhắc cho một suất trong đội hình của mình hay không, HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói với talkSPORT : “Họ luôn nằm trong tầm ngắm, nhưng giờ thì họ càng có cơ hội hơn.

Tôi đoán họ có mặt trong đội hình xuất phát (trận gặp West Ham) và tôi đoán đúng. Đó là lý do tại sao tôi muốn xem họ thi đấu, tôi muốn được xem họ thi đấu trực tiếp. Tôi rất vui vì họ đang có phong độ tốt và thể trạng tốt, bởi vì họ đã trở lại cuộc đua.

Tháng Ba cho chúng ta cơ hội xem xét kỹ lưỡng các cầu thủ lần cuối trước khi cần đề cử họ cho chuyến đi đến Mỹ (dự World Cup 2026). Vâng, họ đang xuất hiện trong trong tâm trí tôi và tôi rất vui vì cuộc cạnh tranh đang diễn ra".

HLV Thomas Tuchel sẽ gọi 3 ngôi sao của MU trở lại đội tuyển Anh. ẢNH: Press Association

Không một cầu thủ nào trong số ba người này lọt vào đội hình gần đây nhất của Tuchel tại vòng loại World Cup 2026 của tuyển Anh vào tháng 11 năm ngoái. Lần khoác áo đội tuyển quốc gia cuối cùng trong tổng số 34 lần ra sân của Shaw là ở trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha, trong đó anh đã thi đấu trọn 90 phút.

Trong khi Mainoo và Maguire có lần ra sân gần nhất chỉ vài tháng sau đó tại Nations League vào tháng 9 cùng năm, điều đó có nghĩa là Tuchel vẫn chưa triệu tập bất kỳ ai trong số họ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025.

Việc Tuchel loại bỏ 3 cầu thủ này diễn ra sau quãng thời gian khó khăn của Manchester United tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải gần đây dưới thời HLV Erik ten Hag và Ruben Amorim .

Maguire và Mainoo đặc biệt gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, việc thiếu thời gian thi đấu đã ảnh hưởng đến triển vọng khoác áo đội tuyển quốc gia của họ.

Nhưng sự hồi sinh của MU dưới thời Carrick đã đưa họ trở lại tâm điểm chú ý. Carrick đã thắng cả bốn trận đầu tiên dẫn dắt Old Trafford tại Ngoại hạng Anh, trận hòa 1-1 trước West Ham là vết mờ duy nhất trong phong độ ấn tượng của "quỷ đỏ" tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Ngoài việc theo dõi 3 ngôi sao người Anh của MU, HLV Thomas Tuchel còn xem Jarrod Bowen của West Ham, người đã kiến ​​tạo cho đồng đội Tomas Soucek ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.