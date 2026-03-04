Carrick nói về khát khao cháy bỏng của MU 04/03/2026 12:50

MU đã leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, đây là chiến thắng thứ sáu trong bảy trận kể từ khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền cho đến cuối mùa giải. Bây giờ, Carrick đã lên tiếng về khát khao cháy bỏng của MU.

Trong buổi họp báo trước trận Manchester United làm khách trên sân của Newcastle ở vòng 29 Premier League vào lúc 3 giờ 15 ngày mai 5-3, Michael Carrick cho biết Manchester United "khao khát hơn nữa" sau sự hồi phục ngoạn mục dưới sự dẫn dắt của ông, khi họ hướng đến mục tiêu trở lại Champions League mùa tới.

Manchester United, đội bóng đang có phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi Carrick đến, sẽ hành quân đến làm khách trên sân của Newcastle. "Quỷ đỏ" đang hơn Chelsea, đội xếp thứ sáu, sáu điểm, trong khi đội nằm trong tốp 5 Premier League gần như chắc chắn sẽ giành vé tham dự Champions League nhờ màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu mùa này.

Carrick khẳng định khát khao của MU là duy trì mạch thắng cùng phong độ cao. ẢNH: AFP

Đáng chú ý, vào hôm nay 4-3, đội xếp thứ năm là Liverpool bất ngờ thua đội cuối bảng Wolves 1-2, giúp MU duy trì khoảng cách 3 điểm, cùng 1 trận chưa đấu. Nhưng Carrick cho rằng điều quan trọng là phải "sống trọn từng khoảnh khắc" khi đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực duy trì đà thắng lợi.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không tự mãn", HLV Carrick của Manchester United khẳng định, "Tôi nghĩ bạn phải tận dụng sự tự tin và hiểu rằng chuỗi chiến thắng liên tiếp rất khó đạt được. Nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn khao khát nhiều hơn nữa, chúng tôi cần cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt và giữ vững phong độ".

Cựu tiền vệ của Manchester United Carrick cho rằng điều quan trọng là không nên nhìn quá xa về phía trước khi nhà vô địch châu Âu ba lần này đang tìm cách trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023 - 2024.

"Tôi nghĩ chúng ta đang ở một vị trí tốt và chúng ta đã xứng đáng với điều đó", Carrick nói, "Các chàng trai đã xứng đáng và chúng ta phải cố gắng tận dụng tối đa điều này từ bây giờ. Xét về tài năng, về khả năng, tôi nghĩ các chàng trai đã thể hiện được những gì họ có thể làm được.

Và rồi còn có sự cân bằng giữa những thói quen tốt, hành vi tốt, cùng việc thực sự quan tâm đến nhau trong những thời điểm nhất định mà bạn phải nỗ lực hết mình và thể hiện tinh thần đồng đội tốt. Vì vậy, tôi không thể dành lời khen ngợi nào hơn cho các cầu thủ".