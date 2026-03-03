Sóng ngầm ở MU 03/03/2026 10:14

(PLO)- Tương lai của Mason Mount đang rất mịt mờ và có nguy cơ cao rời khỏi MU khi kỳ chuyển nhượng mùa hè cận kề.

Sau gần ba năm kể từ ngày gia nhập MU với mức phí 55 triệu bảng từ Chelsea, tiền vệ 27 tuổi vẫn chưa thể khẳng định vị thế vững chắc trong đội hình chính. Những tin đồn về khả năng anh rời “Quỷ đỏ” vì thế ngày càng dày đặc.

Thống kê cho thấy Mount mới chỉ có 66 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Con số này rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng đặt ra cho một bản hợp đồng đắt giá ở Old Trafford. Vấn đề lớn nhất ngăn cản anh tạo dấu ấn chính là chấn thương dai dẳng. Mỗi khi bắt đầu tìm lại phong độ, Mount lại phải làm bạn với phòng y tế, khiến quá trình hòa nhập và cạnh tranh vị trí liên tục bị gián đoạn.

Dù vậy, hình ảnh của anh trong nội bộ CLB vẫn rất tích cực. Mick Brown, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Manchester United, tiết lộ rằng Mount luôn được đánh giá cao về tinh thần tập luyện và thái độ chuyên nghiệp. Theo Mick Brown, tiền vệ người Anh là mẫu cầu thủ chăm chỉ, có ảnh hưởng tốt trong phòng thay đồ và luôn thể hiện sự cam kết với đội bóng. Tuy nhiên, những lời khen này chưa chắc đủ để đảm bảo anh tiếp tục gắn bó lâu dài.

Tương lai của Mount khó trụ lại MU. Ảnh: EPA.

Brown cho biết sẽ không thiếu đội bóng muốn có Mount nếu anh được bật đèn xanh ra đi. Aston Villa được cho là đặc biệt quan tâm và vẫn âm thầm theo dõi tình hình. Fulham cũng nằm trong nhóm có thể nhập cuộc nếu điều kiện chuyển nhượng phù hợp.

Theo nhận định của Brown, nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang tìm kiếm một tiền vệ giàu năng lượng và linh hoạt như Mount. Dẫu vậy, tất cả đều đặt câu hỏi về khả năng duy trì thể trạng của anh trong suốt mùa giải, yếu tố có thể quyết định thành bại của bất kỳ thương vụ nào.

Trong lúc này, ưu tiên trước mắt của Mount vẫn là lấy lại thể lực để hỗ trợ MU ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Anh chưa thi đấu kể từ đầu tháng 2 vì chấn thương mới nhất. HLV tạm quyền Michael Carrick xác nhận Mount đã trở lại tập luyện cùng toàn đội và đang tiến gần ngày tái xuất, song ban huấn luyện không muốn vội vàng.

MU sẽ bán ngôi sao người Anh nếu có lời đề nghị phù hợp. Ảnh: EPA.

Trận gặp Newcastle giữa tuần có thể đến quá sớm, trong khi các cuộc đối đầu với Aston Villa hoặc Bournemouth được xem là mục tiêu thực tế hơn, nhất là khi kỳ nghỉ quốc tế sắp tới mang lại thêm thời gian hồi phục.

Mùa này, Mount từng được thử nghiệm ở nhiều vai trò, từ tiền đạo ảo đến tiền vệ tấn công hay đá cặp ở trung tâm. Sự đa năng là điểm cộng, nhưng điều anh còn thiếu là chuỗi trận ổn định để chứng minh giá trị tại MU. Nếu không tạo được tác động rõ rệt khi trở lại, viễn cảnh chia tay Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra.

Với áp lực tài chính và nhu cầu tái thiết đội hình, MU nhiều khả năng sẽ cân nhắc nghiêm túc mọi đề nghị. Và mùa hè này có thể là bước ngoặt quyết định cho sự nghiệp của Mason Mount.