MU chấp nhận rủi ro trong vụ chuyển nhượng Mainoo 01/03/2026 06:39

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Sự nghiệp của Kobbie Mainoo tại MU đã được HLV tạm quyền Michael Carrick hồi sinh sau khi anh bị thất sủng dưới thời Ruben Amorim, trong bối cảnh tương lai lâu dài của anh vẫn còn nhiều bất ổn. Bây giờ, MU chấp nhận mạo hiểm trong vụ chuyển nhượng Mainoo.

Kobbie Mainoo là một trong những ngôi sao sáng trong giai đoạn đầu Michael Carrick dẫn dắt Manchester United. Nhưng bất chấp vị thế hiện tại là một cầu thủ đá chính thường xuyên, tương lai lâu dài của anh tại Old Trafford vẫn còn chưa chắc chắn.

Kobbie Mainoo, 20 tuổi, đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Manchester United vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi HLV Ruben Amorim mới được bổ nhiệm. Trong suốt thời gian Amorim dẫn dắt đội bóng đầy biến động, tiền vệ này ngày càng mất đi sự tín nhiệm.

Cho đến khi Amorim bị MU sa thải vào tháng Giêng, Mainoo chưa từng đá chính một trận nào ở Premier League mùa này. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU này được đồn đoán sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và gã khổng lồ Napoli của Ý rất quan tâm đến thương vụ chuyển nhượng Mainoo sau khi thất bại trong việc chiêu mộ anh vào mùa hè.

Mainoo đã trở lại đá chính trong đội hình Manchester United. ẢNH: Sportsphoto/Allstar

Sau khi Carrick được MU bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải này, Mainoo ngay lập tức được phục hồi vị trí và đã đá chính cả sáu trận dưới thời HLV mới. Nhưng mùa hè này, khi Mainoo có thể thi đấu cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026, anh sẽ bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại với "quỷ đỏ" và các cuộc đàm phán gia hạn vẫn chưa được nối lại.

Theo tờ Sun Sports (Anh), Mainoo vẫn rất muốn ở lại Old Trafford. Manchester United dự định gia hạn hợp đồng với Mainoo nhưng chưa chính thức liên hệ với người đại diện của anh kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào năm ngoái.

Điều quan trọng là, Quỷ đỏ có quyền gia hạn hợp đồng của Mainoo thêm một năm nữa, đến năm 2028. Tuy nhiên, cầu thủ 10 lần khoác áo đội tuyển Anh này đang hy vọng kiếm được một hợp đồng mới với mức lương cao hơn đáng kể so với mức lương tương đối khiêm tốn 25.000 bảng mỗi tuần hiện tại của anh.

Khi mùa hè đến gần, Manchester United sẽ không muốn các CLB khác để mắt đến Mainoo và khiến Mainoo thay đổi ý định. Chelsea và Bayern Munich trước đây đã được liên hệ với cầu thủ 20 tuổi này, người đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với MU vào năm 2023.

Manchester United sẽ thiếu một tiền vệ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, bởi Casemiro đã xác nhận sẽ rời đội sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng Sáu. Và nếu Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn, chắc chắn ông sẽ muốn có Mainoo trong đội hình.

Carrick rất muốn Mainoo ở lại Old Trafford. ẢNH: MB MEDIA

"Tôi đã biết Kobbie Mainoo từ lâu rồi", HLV trưởng tạm quyền của MU Carrick nói trước trận thắng 1-0 trên sân khách trước Everton, "Tôi bắt đầu làm việc với Mainoo khi cậu ấy khoảng 13 hoặc 14 tuổi, khi tôi bắt đầu học lấy bằng HLV - cách đây khá nhiều năm rồi. Và tất nhiên, khi tôi đến đây lần đầu (Carrick từng tạm quyền dẫn dắt MU 3 trận trước đây), Mainoo cũng có mặt ở đó một chút.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc quen biết Mainoo, có kinh nghiệm làm việc với cậu ấy và chứng kiến ​​cậu ấy thể hiện ở đẳng cấp cao như vậy trong những dịp trọng đại... Tôi đã nói trước đó về việc các HLV phải có khả năng thích ứng với việc ở đây và đạt đến trình độ để xử lý những áp lực. Những gì Kobbie Mainoo đã làm được ở độ tuổi trẻ như vậy thực sự đáng kinh ngạc".

Kobbie Mainoo sẽ hy vọng củng cố thêm cơ hội được gia hạn hợp đồng khi Manchester United tiếp đón Crystal Palace vào Chủ nhật (lúc 21 giờ hôm nay 1-3). Quỷ đỏ đang hướng đến chuỗi trận bất bại thứ bảy kể từ khi Carrick được bổ nhiệm. Nếu thắng Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, Manchester United sẽ vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.