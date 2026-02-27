’Nội chiến’ nước Anh và những cuộc đụng độ khó thở ở vòng 16 đội Champions League 27/02/2026 12:36

(PLO)- Vòng 16 đội Champions League đang bước vào giai đoạn cao trào khi toàn bộ 16 cái tên góp mặt đã chính thức lộ diện và tâm điểm chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ vào lúc 18 giờ, ngày 27-2 (theo giờ Việt Nam).

Những lá thăm may rủi ở vòng 16 đội Champions League sẽ vạch ra con đường tiến đến trận chung kết tại Budapest vào ngày 30-5. Đáng chú ý, bóng đá Anh áp đảo với sáu đại diện góp mặt, tạo nên viễn cảnh những cuộc đụng độ nảy lửa ngay từ vòng knock out đầu tiên.

Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City và Tottenham Hotspur giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội sau khi kết thúc vòng bảng trong tốp 8. Chiếc vé còn lại của Premier League thuộc về Newcastle United, đội bóng vừa trải qua màn trình diễn bùng nổ ở vòng play off khi đè bẹp Qarabag với tổng tỷ số 9-3. Sự trở lại của “Chích chòe” khiến sức nóng của lễ bốc thăm tăng lên đáng kể.

Ngoài sáu đại diện nước Anh, tám đội đứng đầu vòng bảng gồm Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting và Spurs được xếp vào nhóm hạt giống. Họ sẽ chạm trán tám đội vượt qua vòng play-off là Newcastle, Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Galatasaray, Atalanta và Paris Saint-Germain.

Barcelona có thể sớm chạm trán PSG. Ảnh: EPA.

Theo thể thức mới, các đội thuộc tốp 8 vòng bảng được phân cặp hạt giống và mỗi đội đã biết trước hai đối thủ tiềm năng của mình. Barcelona và Chelsea có thể đụng PSG hoặc Newcastle. Liverpool và Tottenham đứng trước khả năng chạm trán Galatasaray hoặc Atletico Madrid. Sporting và Man City sẽ gặp Real Madrid hoặc Bodo/Glimt. Trong khi đó, Arsenal và Bayern Munich nằm cùng nhóm và có thể phải so tài với Atalanta hoặc Bayer Leverkusen.

Lễ bốc thăm không dừng lại ở việc xác định các cặp đấu vòng 16 đội. Nhánh đấu đến tận bán kết cũng sẽ được định hình ngay trong buổi lễ này. Điều đó đồng nghĩa mỗi đội sẽ sớm biết hành trình tiềm năng của mình trên đường đến Budapest, bao gồm khả năng đối đầu với những “ông kẹ” nào ở tứ kết và bán kết.

Yếu tố hạt giống đóng vai trò quan trọng. Các đội trong tốp 8 vòng bảng sẽ chơi trận lượt về vòng 16 đội trên sân nhà, lợi thế không nhỏ ở đấu trường knock out. Tại tứ kết, bốn đội có thứ hạng cao nhất vòng bảng tiếp tục được ưu tiên chơi lượt về trên sân nhà. Đến bán kết, hai đội dẫn đầu vòng bảng giữ vị trí hạt giống cao nhất. Nếu một đội hạt giống bị loại, đội đánh bại họ sẽ thừa hưởng vị trí này ở vòng kế tiếp. Đáng chú ý, Arsenal và Bayern Munich (hai đội có thứ hạng cao nhất) nằm ở hai nhánh khác nhau và chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết.

Newcastle và Chelsea có khả năng "nội chiến" nước Anh. Ảnh: EPA.

Một câu hỏi được quan tâm là liệu các đội bóng Anh có phải “tự loại nhau” ngay từ vòng 16 đội hay không. Từ giai đoạn này trở đi, UEFA không còn áp dụng bất kỳ giới hạn nào về quốc gia. Điều đó mở ra khả năng xảy ra những màn nội chiến Premier League. Kịch bản duy nhất có thể xuất hiện ngay vòng 16 là Newcastle chạm trán Chelsea, trong khi các cặp còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào lá thăm.

Vòng 16 đội sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt vào các ngày 10 và 11-3, lượt về tổ chức vào 17 và 18-3. Tứ kết được ấn định vào ngày 7-4, 8-4 và ngày 14-4, 15-4. Hai lượt bán kết diễn ra cuối tháng 4 và đầu tháng 5 trước khi trận chung kết khép lại mùa giải được tổ chức tại Budapest vào ngày 30-5.

Với dàn anh tài hùng hậu cùng sự hiện diện dày đặc của các đại diện Ngoại hạng Anh, lễ bốc thăm lần này hứa hẹn tạo ra những cặp đấu “nảy lửa” ngay từ vòng đầu tiên của giai đoạn knock out. Chỉ một lá thăm cũng có thể mở ra hành trình trong mơ hoặc biến tham vọng vô địch thành thử thách khắc nghiệt ngay trước mắt.