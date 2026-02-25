Barcelona gửi yêu cầu đặc biệt đến UEFA, ảnh hưởng đến tương lai của Rashford 25/02/2026 11:29

(PLO)- Barcelona gửi yêu cầu lên UEFA về một vấn đề có thể ảnh hưởng đến tương lai của Rashford. Barcelona đang chờ đợi kết quả sau khi gửi yêu cầu đặc biệt này.

Barcelona đã đưa ra một yêu cầu bất thường với liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) liên quan đến cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của CLB, điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của Rashford tại đội chủ sân Camp Nou. Barcelona đã lên lịch bỏ phiếu bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới vào Chủ nhật, ngày 15-3, cùng ngày với trận đấu trên sân nhà gặp Sevilla tại La Liga, để đảm bảo tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của các thành viên.

Ngày diễn ra trận đấu đó đang bị nghi ngờ Barca dự kiến sẽ đá trận lượt về vòng 16 đội Champions League vào ngày thứ ba (16-3) hoặc thứ Tư (17-3, giờ quốc tế). Thông thường, nếu Barca được xếp đá vào thứ Ba, trận đấu ở giải quốc nội trước đó sẽ được dời lên thứ Bảy.

Tuy nhiên, do lãnh đạo Barcelona muốn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày có trận đấu, họ đã yêu cầu UEFA dời lịch thi đấu tại Champions League sang thứ Tư, theo ESPN Deportes (Tây Ban Nha). Nếu UEFA chấp thuận yêu cầu của Barcelona, trận lượt đi vòng 16 đội Champions League của Barcelona sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 10-3. Paris Saint-Germain hoặc Newcastle United nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Barcelona.

Ông Joan Laporta được cho là sẽ tái đắc cử chức chủ tịch Barcelona sau cuộc bầu cử. ẢNH: ERIC ALONSO

Cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona có thể đóng vai trò then chốt đối với tương lai của Rashford khi anh đang tìm cách biến hợp đồng cho mượn từ Manchester United thành hợp đồng chuyển nhượng chính thức. Hiện tại, Barcelona, đội có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng, rất muốn giữ tiền đạo người Anh ở lại sau mùa giải này, bằng cách gia hạn hợp đồng cho mượn hoặc mua đứt anh.

Tuy nhiên, một trong những ứng cử viên đối thủ của chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta đã đề xuất Barcelona nên tìm kiếm những lựa chọn nội bộ thay vì Rashford. Xavier Vilajoana, một trong ba ứng cử viên thách thức Laporta, đã ủng hộ việc chiêu mộ Jan Virgili 19 tuổi, trong đó Barca có điều khoản mua đứt cầu thủ chạy cánh của Mallorca này.

Vilajoana nói với ESPN: "Tôi là người luôn tin rằng bạn nên tìm kiếm nguồn nhân lực nội bộ trước, như tôi vẫn luôn nói, rồi sau đó mới tìm kiếm bên ngoài tùy thuộc vào đặc điểm của các cầu thủ mà bạn đang có."

Ví dụ, tôi muốn đưa ra trường hợp của Jan Virgili, hiện đang chơi cho Mallorca. Cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Tôi có thể xem xét việc kích hoạt điều khoản mua đứt cậu ấy như một lựa chọn, thay vì trả phí giải phóng hợp đồng của Rashford".

Tương lai của Rashford tại Barca sẽ được định đoạt vào cuối mùa giải này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vilajoana cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng giữ lại Rashford nếu ông thắng cử khi nói thêm: "Tuy nhiên, chủ tịch không chỉ lên nắm quyền và đưa ra quyết định. Chủ tịch đưa ra các phương án, xem xét các lựa chọn thay thế, thảo luận và đưa ra quyết định. Điều tôi chắc chắn là nếu việc ký hợp đồng với Rashford được coi là quyết định tốt nhất từ ​​góc độ thể thao, thì sẽ có đủ tiền để biến điều đó thành hiện thực".

Marcus Rashford đã bỏ lỡ ba trận đấu gần đây nhất của Barca vì chấn thương đầu gối. Đội bóng của Hansi Flick sẽ tiếp đón Villarreal vào thứ Bảy.