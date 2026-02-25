Van der Sar hết lời ca ngợi thủ môn xuất sắc mà MU rất muốn bán 25/02/2026 07:01

Manchester United muốn chia tay thủ môn Andre Onana vào mùa hè này sau khi anh được phép gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, nhưng cựu thủ môn huyền thoại của "quỷ đỏ" Edwin van der Sar tin rằng Onana là một thủ môn xuất sắc. Đây là điều khá bất ngờ khi nhiều người đánh giá Onana là bản hợp đồng thảm họa của đội chủ sân Old Trafford.

Edwin van der Sar tỏ ra khó hiểu trước những vấn đề của Andre Onana tại Manchester United, trong khi khẳng định anh vẫn là một thủ môn xuất sắc. Thủ môn người Cameroon đã trải qua vài mùa giải khó khăn tại Old Trafford sau khi chuyển đến từ Inter Milan.

Andre Onana được phép rời MU vào mùa hè năm ngoái để gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. Dù không có điều khoản mua đứt nhưng dự kiến ​​Onana sẽ được phép rời Old Trafford sớm hơn là muộn.

Việc Edwin van der Sar ca ngợi Onana là thủ môn xuất sắc là điều bất ngờ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đưa ra nhận định của mình, cựu thủ môn huyền thoại của MU Van der Sar vẫn tỏ ra bối rối về khoảng thời gian khó khăn của Onana tại MU, bởi khi còn làm việc chung tại Ajax, Van der Sar đã thấy 1 Onana xuất sắc như thế nào.

Cựu thủ môn người Hà Lan huyền thoại của cả Ajax lẫn MU Edwin van der Sar cho biết: “Tôi đã làm việc với Andre Onana trong ba hoặc bốn năm tại Ajax. Cậu ấy đến với tư cách là thủ môn dự bị thứ ba và rất mong muốn được vươn lên trở thành thủ môn số một.

Tôi đã nghĩ, và vẫn nghĩ, rằng Andre Onana có những phẩm chất tuyệt vời - khả năng phản xạ và kỹ thuật cá nhân - nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn mắc phải những sai lầm khiến bạn phải thốt lên "Thật điên rồ, sao cậu ấy có thể làm vậy". Một đội bóng cần sự ổn định, cần biết thủ môn của mình đang làm gì để hàng thủ có thể phối hợp tốt, và tôi nghĩ đó là vấn đề đã xảy ra với Andre Onana.

Manchester United đã không có sự ổn định trong sáu hoặc bảy năm qua, hàng thủ liên tục thay đổi, các trung vệ và tiền vệ cũng vậy, HLV cũng thay đổi. Vì vậy, rất khó để các cầu thủ mới hòa nhập vào một môi trường mà kỳ vọng rất cao, không chỉ đối với thủ môn mà còn đối với cả tiền vệ cánh hay tiền vệ trung tâm. Rất nhiều cầu thủ đến Manchester United trong tám hoặc chín năm qua đã không đạt được trình độ mà mọi người kỳ vọng.

Tôi hoàn toàn tin rằng Andre Onana sẽ thành công khi mới đến Manchester United. Như tôi đã nói, tôi từng làm việc với Onana và chứng kiến ​​cậu ấy thi đấu ở Ajax, cậu ấy đã chơi tốt ở Ý và góp mặt trong trận chung kết Champions League cùng Inter Milan, vì vậy tôi nghĩ đó là sự kết hợp hoàn hảo".

Onana liên tục mắc những sai lầm nghiêm trọng khiến MU chịu nhiều bàn thua. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tính đến thời điểm này của mùa giải, thủ môn Andre Onana đã có 21 lần ra sân cho Trabzonspor, chỉ giữ sạch lưới được 4 trận. Trabzonspor hiện đứng thứ ba tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và kém đội đầu bảng Galatasaray 7 điểm.

Trong khi đó, Manchester United đã chiêu mộ Senne Lammens để thay thế Andre Onana vào mùa hè và thủ môn người Bỉ này đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng tại Old Trafford. Lammens vừa có màn trình diễn xuất sắc được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi Manchester United đánh bại Everton 1-0 trên sân khách vào hôm qua 24-2 để giữ vững vị trí trong Top 4 Premier League.