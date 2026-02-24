Barcelona từ bỏ ý định chiêu mộ Rashford 24/02/2026 13:09

(PLO)- HLV Hansi Flick yêu cầu Barcelona chiêu mộ ngôi sao của Man City thay vì Marcus Rashford, điều này cho thấy có lẽ Barcelona từ bỏ ý định chiêu mộ Rashford.

Tiền đạo Marcus Rashford, đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn 1 mùa giải từ Manchester United, có thể bị Barcelona từ chối để nhường chỗ cho một cầu thủ chạy cánh của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè theo chỉ thị của HLV Hansi Flick. Barcelona từ bỏ ý định chiêu mộ Rashford vì Savinho.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona có thể lựa chọn chiêu mộ tiền vệ cánh Savino của Manchester City thay vì Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United trước mùa giải 2025/26 và đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ, ghi được 10 bàn thắng và 13 pha kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân.

HLV Hansi Flick của Barca rất ngưỡng mộ cầu thủ 28 tuổi người Anh, nhưng lại không tung anh vào sân trong trận đấu La Liga gặp Levante khi Barca đã nắm chắc phần thắng. Sự hiện diện của Lamine Yamal và Raphinha cũng đồng nghĩa với việc thời gian thi đấu của Rashford không được đảm bảo khi cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Liệu Barcelona có thật sự từ bỏ việc mua đứt Rashford? ẢNH: Maciej Rogowski/Eurasia Sport

Mặc dù nhà vô địch La Liga có thể kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng Anh, nhưng tương lai lâu dài của anh vẫn chưa được giải quyết, khi Barcelona dường như đang tìm kiếm những mục tiêu thay thế khác trên thị trường. Theo tờ El Nacional (Tây Ban Nha), HLV Flick đã có ý tưởng rõ ràng về mẫu cầu thủ chạy cánh mà ông muốn chiêu mộ, và Savinho của Man City được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng.

Báo cáo cho rằng Savinho được xem là một "cơ hội thị trường" đối với Barcelona, ​​do thời gian thi đấu hạn chế của anh tại đội chủ sân Etihad. Flick được cho là rất ngưỡng mộ nhiều phẩm chất mà Savinho, cầu thủ được định giá khoảng 40 triệu bảng Anh, sở hữu, và tin rằng tiền vệ cánh này sẽ tỏa sáng ở Tây Ban Nha.

Người ta cũng cho rằng, vì lý do trên, Hansi Flick tin cầu thủ 21 tuổi này có thể chứng tỏ giá trị hơn Rashford tại Barcelona. Mùa giải này khá khó khăn đối với Savinho, với chấn thương và sự cạnh tranh vị trí khiến anh chỉ ra sân 535 phút ở Premier League cho đội bóng của Pep Guardiola.

Tottenham đã thể hiện sự quan tâm đáng kể đến cầu thủ người Brazil Savinho vào mùa hè năm ngoái, và bản thân cầu thủ này cũng được cho là rất muốn chuyển đến một CLB khác để có được thời gian thi đấu thường xuyên hơn trong năm diễn ra World Cup. Nếu Barcelona thực sự lựa chọn theo đuổi Savinho hoặc một cầu thủ chạy cánh khác thay vì Rashford, thì việc Rashford trở lại Old Trafford có thể sẽ sớm xảy ra.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, HLV tạm quyền Michael Carrick của Manchester United rất muốn đưa Rashford trở lại đội nếu ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức. Mới đây, khi nói về Rashford, Carrick cho biết : "Rất khó để nói, bởi vì có những hoàn cảnh mà tôi không được tham gia vào.

Thật khó để tôi bình luận cụ thể. Tôi nghĩ việc Rashford trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ MU và tạo được ảnh hưởng lớn ở đây là một điều tích cực, và với tư cách là một cầu thủ của CLB, cậu ấy đã có những khoảnh khắc thực sự tuyệt vời và đáng nhớ.

Và tôi đã từng chia sẻ một vài điều với Marcus Rashford trong quá khứ. Bóng đá luôn tiềm ẩn những điều nhất định, và rõ ràng là cả những cầu thủ nhất định nữa. Bạn không thể ở lại đây mãi mãi, và những chuyện như thế là chuyện thường tình".

Cựu tiền vệ của Manchester United Carrick đã có khởi đầu xuất sắc trong thời gian tạm quyền dẫn dắt đội bóng với thành tích bất bại sau 6 trận, trong đó có 5 trận thắng, mới nhất là đánh bại Everton 1-0. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu Carrick có tiếp tục ở lại Manchester United mùa giải tới hay không.

Hansi Flick được cho là yêu cầu Barcelona mua Savinho thay vì Rashford. ẢNH: Oscar J. Barroso/Europa Press

Diego Simeone, Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Luis Enrique và Zinedine Zidane đều được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng để thay thế Ruben Amorim một cách lâu dài. Amorim rời MU vào đầu tháng Giêng sau những bất đồng nội bộ và chuỗi kết quả đáng thất vọng. Lần ra sân cuối cùng của Rashford dưới thời Amorim là vào tháng 12 năm 2024, trước khi anh gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn.

HLV Ruben Amorim cũng loại Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Antony, Andre Onana và Tyrell Malacia khỏi kế hoạch của mình tại Manchester United, tuy nhiên, đây đều là những quyết định được fan "quỷ đỏ" ủng hộ.