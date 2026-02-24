Học trò cưng chỉ trích Mourinho nặng nề: 'Ông ta sai lầm nghiêm trọng' 24/02/2026 12:42

Tờ Mirror (Anh) chia sẻ thông tin, HLV Jose Mourinho đã bị cựu học trò cưng John Obi Mikel chỉ trích nặng nề sau những bình luận của ông về Vinicius Jr và vụ bê bối phân biệt chủng tộc liên quan đến một cầu thủ của Benfica trong trận gặp Real Madrid ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Cựu danh thủ người Nigeria của Chelsea John Obi Mikel khẳng định Jose Mourinho sẽ biết mình đã "gây ra sai lầm" khi cho rằng Vinicius Jr là người kích động làn sóng phản đối dẫn đến cáo buộc phân biệt chủng tộc từ ngôi sao Real Madrid.

Đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha đã đánh bại đội Benfica của Mourinho 1-0 trong trận lượt đi play-off Champions League tuần trước. Cầu thủ người Brazil Vinicius cho rằng Gianluca Prestianni đã gọi anh là "con khỉ" trong khi che mặt. Hôm thứ Hai, liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo cầu thủ của Benfica Prestianni đã bị cấm thi đấu một trận, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận lượt về vào giữa tuần này.

UEFA vẫn đang tiếp tục điều tra cáo buộc phân biệt chủng tộc, điều mà Prestianni đã phủ nhận, nhưng vụ việc có thể kết thúc bằng án treo giò 10 trận đối với anh. Tuy nhiên, Mourinho vẫn đứng về phía cầu thủ của mình, điều này đã dẫn đến sự chỉ trích dữ dội.

Mourinho đã có những bình luận đổ lỗi cho Vinicius gây ra vấn đề. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mourinho cho rằng Vinicius Jr đã kích động đám đông bằng màn ăn mừng khiêu khích sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Real Madrid. "Người đặc biệt" Mourinho nói: "Có điều gì đó không ổn vì điều này xảy ra ở mọi sân vận động. Ở bất kỳ sân vận động nào Vinicius thi đấu, đều xảy ra chuyện tương tự (Vinicius bị phân biệt chủng tộc). Luôn luôn là như vậy".

Mikel từng thi đấu dưới thời Mourinho trong hai giai đoạn ông dẫn dắt Chelsea. Mikel được xem là trò cưng của Mourinho. Vào thời điểm đó, Mourinho đã thuyết phục thành công Mikel từ bỏ Manchester United để gia nhập Chelsea trong vụ chuyển nhượng gây tranh cãi. Tuy nhiên, bây giờ thì trò cưng của Mourinho tin rằng Mourinho sẽ phải rút lại những phát ngôn của mình sau này về Vinicius.

Mikel nói trên podcast Obi One của mình: "Điều tôi mong đợi được nghe từ sếp cũ, từ người quản lý của tôi là "Đúng, vụ việc đang được điều tra, nhưng không có chỗ cho phân biệt chủng tộc ở đó, không có chỗ cho những chuyện như vậy, nhưng hãy đợi cho đến khi kết luận được đưa ra, không có chỗ cho điều đó".

Vì vậy, việc Mourinho nói "Ồ, Vinicius Jr không nên ăn mừng theo cách đó" là một bình luận vụng về, rất vụng về từ Jose Mourinho. Ông ấy sẽ là người đầu tiên biết điều đó, ông ấy sẽ là người đầu tiên nhận ra "Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng ở đây". Ông ấy là một người rất thông minh, ông ấy biết điều đó".

Mikel là học trò cưng của Mourinho thời còn chơi cho Chelsea. ẢNH: The Rest is Football

Mikel nói thêm: "Tôi không biết lý do tại sao Mourinho chưa xin lỗi, nhưng tôi cho rằng ông ấy sẽ lên tiếng vào một thời điểm nào đó. Không một ai từng chơi cho Jose Mourinho lại có lời lẽ xấu nào để nói về ông ấy, đặc biệt là về vấn đề phân biệt chủng tộc, hoàn toàn không có ai cả.

Mourinho sẽ là người đầu tiên nói "Tôi đã phạm sai lầm, đó là sau trận đấu, cảm xúc dâng cao, tôi không suy nghĩ kỹ về phát ngôn của mình, tôi không nghĩ đến những gì mình định nói". Ông ấy là một HLV giàu kinh nghiệm, một người thông minh, ông ấy biết mình nên nói gì. Phát ngôn mà ông ấy đưa ra là một sai lầm cực kỳ lớn".