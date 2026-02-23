Tin tức về MU: Chi tiết điều khoản chuyển nhượng McTominay, Onana trở lại CLB cũ 23/02/2026 13:09

(PLO)- Chi tiết điều khoản chuyển nhượng của Scott McTominay, Onana trở lại CLB cũ là những thông tin đáng chú ý về tình hình của Manchester United

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Manchester United có thể sẽ có một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn, bất kể họ chọn ai làm HLV trưởng chính thức tiếp theo. Về nhân sự không còn được "quỷ đỏ" trọng dụng, thủ môn Andre Onana trở lại CLB cũ là điều có khả năng xảy ra.

Manchester United đã nhận được một tin vui ngay cả trước khi họ ra sân gặp Everton vào rạng sáng mai 24-2 ở vòng 27 Premier League. Đối thủ cạnh tranh Top 4 của "quỷ đỏ" là Chelsea đã để thủng lưới vào phút cuối trong trận hòa 1-1 Burnley, điều đó có nghĩa là MU có thể tạo khoảng cách 3 điểm so với đội bóng thành London nếu họ giành chiến thắng tại sân vận động Hill Dickinson. Tuy nhiên, Liverpool đang theo đuổi sát sao sau chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng trước Nottingham Forest.

Cả Chelsea, MU và Liverpool hiện có cùng 45 điểm nhưng "quỷ đỏ" còn 1 trận chưa đấu. MU sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu thắng Everton. Everton đã giành chiến thắng 1-0 trước MU ngay tại Old Trafford trong trận lượt đi dù phải chơi với 10 người trong hơn nửa trận đấu sau khi Idrissa Gana Gueye nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã rất khác đối với Quỷ Đỏ vào thời điểm đó, đặc biệt là ở khu vực huấn luyện. Michael Carrick đã tiếp quản vị trí từ Ruben Amorim, và HLV tạm quyền này vẫn bất bại cùng MU sau 5 trận cho đến nay khi "quỷ đỏ" đang theo đuổi mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Nếu HLV tạm quyền Carrick có thể giúp MU cán đích trong top 4 Premier League, điều đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của CLB. Đó là trọng tâm của chúng tôi khi mang đến cho bạn những thông tin mới nhất từ ​​nửa đỏ thành Manchester.

MU có thể nhận 10% phí chuyển nhượng nếu Napoli bán McTominay. ẢNH: Marco Canoniero/LightRocket

Điều khoản chuyển nhượng của McTominay được tiết lộ

Cựu tiền vệ Manchester United, Scott McTominay, đã thi đấu rất xuất sắc tại Napoli kể từ khi gia nhập CLB của Ý này vào năm 2024. Nếu đội bóng của HLV Antonio Conte bán ngôi sao McTominay, thì đội bóng cũ của tiền vệ người Scotland là Manchester United sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận lớn.

McTominay đã giúp Napoli giành chức vô địch Serie A mùa trước, qua đó giành vé trở lại Champions League. Có thông tin Napoli sẽ cung cấp cho McTominay một hợp đồng mới như một phần thưởng cho phong độ xuất sắc của anh, và người đại diện của cầu thủ người Scotland, Colin Murdock, được cho là đã gặp gỡ các lãnh đạo Napoli.

Một thỏa thuận mới giữa McTominay và Napoli sẽ chấm dứt mọi đồn đoán ​​về việc anh trở lại Premier League, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, tờ MEN (Anh) đưa tin rằng MU sẽ được hưởng 10% phí chuyển nhượng nếu Napoli quyết định bán một trong những cầu thủ trụ cột của họ là McTominay.

McTominay gia nhập Napoli từ Manchester United với giá hơn 25 triệu bảng Anh. Nếu McTominay rời Napoli vào mùa hè này - điều khó có khả năng xảy ra - anh có thể được định giá cao hơn đáng kể.

Onana trên đường quay trở lại CLB cũ

Andre Onana trong trận đấu giữa Trabzonspor và Fenerbahce. Ảnh: Gerrit van Keulen/Soccrates

Theo các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor không có kế hoạch biến hợp đồng mượn thủ môn Andre Onana từ MU thành hợp đồng mua đứt. Thủ môn người Cameroon đã có khởi đầu ấn tượng sau khi gia nhập Trabzonspor, nhưng thời gian gần đây anh gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo các nguồn tin, Fatih Tekke, HLV của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor, đã bày tỏ sự ủng hộ riêng đối với Onana sau trận thua 2-3 trước Fenerbahce. Tuy nhiên, Trabzonspor được cho là không ưu tiên việc ký hợp đồng dài hạn với thủ môn người Cameroon này trong mùa hè.

Thất bại này là trận thua đầu tiên của Trabzonspor kể từ đầu năm và làm giảm bớt hy vọng mong manh giành chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ của họ. Tuy nhiên, Onana vẫn được tin tưởng cho trận đấu tiếp theo, anh sẽ bắt chính cho Trabzonspor trong chuyến làm khách gặp Gaziantep.

Hợp đồng của Onana với Manchester United chưa hết hạn cho đến năm 2028, nhưng vẫn chưa rõ liệu anh có được tái hòa nhập vào CLB chủ quản khi một HLV chính thức mới được bổ nhiệm hay không. Đã có những lời đồn đoán về việc Onana trở lại CLB cũ Inter Milan, nơi anh từng lọt vào chung kết Champions League năm 2023 trước khi chuyển đến Old Trafford.