“Bê bối nhập tịch phơi bày sự thiếu minh bạch của Malaysia và AFC” 15/03/2026 10:58

(PLO)- Tranh cãi lớn đang bùng nổ trong làng bóng Malaysia sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Nhà quan sát thể thao, Tiến sĩ Faithal Hassan, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xử lý vụ việc, đồng thời cho rằng các tuyên bố của tổ chức này đang gây thêm nhiều hiểu lầm trong dư luận.

Trước đó, Ban tổ chức giải quốc nội Malaysia (MFL) thông báo dù bảy cầu thủ đang phải chấp hành lệnh cấm thi đấu chính thức trong 12 tháng do FIFA ban hành vì bị xác định “không đủ điều kiện thi đấu”, họ vẫn có thể được đăng ký thi đấu tại M-League với tư cách cầu thủ nội địa sau khi án phạt kết thúc. Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi khi nhiều người cho rằng vấn đề cốt lõi của vụ việc liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ nhập tịch.

Theo Tiến sĩ Faithal, việc MFL khẳng định đăng ký cầu thủ là hợp lệ chỉ dựa trên thẻ căn cước hoặc hộ chiếu do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) cấp là chưa đủ thuyết phục. Ông nhấn mạnh tranh chấp hiện nay không đơn thuần nằm ở giấy tờ nhận dạng, mà xoay quanh nghi vấn về tính hợp pháp của quá trình nhập quốc tịch.

Tiến sĩ Faithal nghi ngờ cách ứng xử của bóng đá Malaysia lẫn AFC vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Ảnh: TNST.

Ông Faithal cũng bày tỏ sự hoài nghi về cách Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và MFL xử lý thông tin. Theo Faithal, AFC dường như quá thận trọng khi đưa ra các tuyên bố liên quan đến vụ việc, trong khi MFL cũng không cung cấp được lời giải thích rõ ràng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của các cơ quan quản lý bóng đá trong khu vực.

Faithal cho rằng ngay từ đầu ông đã cảm thấy bất thường khi AFC, chứ không phải các quan chức FIFA, đóng vai trò chính trong việc liên quan đến quá trình xử lý và chuyển giao các vấn đề quản lý cho FAM. Theo ông, trong một vụ việc có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, mọi tổ chức liên quan đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế. "Tính minh bạch trong bóng đá Malaysia và AFC đang ở mức tồi tệ nhất," ông Faithal nói với TNST.

Bảy cầu thủ liên quan đến vụ việc gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Trong số này, Figueiredo, Irazabal và Hevel đang thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim, còn Palmero thi đấu cho Kuching City.

Nguy cơ bóng đá Malaysia bị xử thua ngược 0-3 sau hai trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

MFL khẳng định việc đăng ký bốn cầu thủ này cho mùa giải M-League 2025-2026 là hợp lệ theo quy định của giải đấu và hệ thống quản lý thông tin bóng đá của FAM (MYPAS). Họ được xem là cầu thủ nội địa vì đã sở hữu thẻ căn cước do NRD cấp.

Tuy nhiên, án phạt quốc tế vẫn đang có hiệu lực. Theo phán quyết được CAS giữ nguyên, các cầu thủ này vẫn phải chấp hành lệnh cấm thi đấu chính thức trong vòng 12 tháng trên phạm vi toàn cầu.

Faithal cảnh báo rằng khi toàn bộ phán quyết chi tiết của CAS được công bố, vụ việc có thể hé lộ những yếu tố nghiêm trọng hơn, thậm chí liên quan đến khả năng có sự can thiệp từ bên thứ ba trong quá trình làm giả hồ sơ. Điều này càng khiến người hâm mộ Malaysia lo ngại về mức độ minh bạch của bóng đá nước nhà.