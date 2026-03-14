Tứ kết Asian Cup 2026 Không bất ngờ, đội đánh bại tuyển Việt Nam chỉ làm khó nhà vô địch 14/03/2026 18:32

(PLO)-Đài Loan từng đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng bảng đã gây khó cho tuyển Trung Quốc.

Hai trận tứ kết 2 và 3 vòng chung kết bóng đá nữ châu Á không có bất ngờ xảy ra, trong đó đội đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 là Đài Loan làm khó nhà vô địch Trung Quốc khi kéo dài trận đấu qua 120 phút.

Tuyển nữ Trung Quốc là nhà đương kim vô địch giải đã đá trận tứ kết 2 với Đài Loan. Nếu như ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ vỡ kế hoạch khi thua Đài Loan 0-1 thì nay Đài Loan gây vô vàn khó khăn cho đương kim vô địch Trung Quốc. Các cô gái Đài Loan “đổ bê tông” ở hai hiệp, khiến Trung Quốc vô cùng khó khăn tìm đường vào lưới. Mọi cuộc vây ráp từ tuyển Trung Quốc đều bị hàng phòng ngự Đài Loan đẩy ra ngoài vùng cấm.

Cách thể hiện của Đài Loan cũng báo hiệu đến lúc... sẽ vỡ vì những nỗ lực của các cô gái Đài Loan đã tột độ rồi.

Sang hiệp 2, Đài Loan đẩy cao đội hình hơn một chút và có vài pha vây ráp cầu môn Peng Shimeng, tuy nhiên không gây nguy hiểm. Đài Loan khỏe và bền, lấy “cần cù bù thông minh” trụ được đủ 90 phút và đưa tuyển nữ Trung Quốc vào hai hiệp phụ.

Đài Loan (áo trắng) gây khó khiến nhà đương kim vô địch Trung Quốc phải bước vào 2 hiệp phụ. Ảnh:AFC

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai bàn thắng lần lượt được ghi cho Trung Quốc khi Đài Loan xuống sức. Phút 94 Shao Ziqin phá thế bế tắc cho Trung Quốc bằng bàn thắng mở điểm, rồi phút 118, Chen Ying Hui của Đài Loan đá phản lưới nhà vì áp lực từ cú sút từ pha dứt điểm của Wurigumula.

Trung Quốc có vé World Cup 2027 bằng chiến thắng 2-0, tiến vào bán kết và tiếp tục có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải. Còn Đài Loan sẽ tranh vé vớt World Cup 2027 với Triều Tiên, đội thua chủ nhà Úc 1-2 ở trận tứ kết 1.

Cuối cùng tuyển Trung Quốc giành quyền vào bán kết. Ảnh:AFC

Ở trận tứ kết 3, Á quân giải Hàn Quốc đã không khó để thắng Uzbekistan 6-0. Sáu bàn thắng của Hàn Quốc do công Son Hwa-yeon, Ko Yoo- jin, Park Soo-jeong, Ji So-jun, Lee Eon- young và Jang Sel-gi ghi lần lượt các phút 9, 20, 57, 72, 85 và 90+3.

Hàn Quốc (đỏ) thắng Uzbekistan đúng ván tennis. Ảnh:AFC

Như vậy đã xác định ba đội ở bán kết gồm Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc. Xác định các cặp đấu vòng Play off tranh vé World Cup 2027 là Đài Loan - Triều Tiên, Uzbekistan và đội thua của trận tứ kết 4 giữa Nhật Bản và Philippines (12 giờ ngày 15-3).

Có vẻ như nhà vô địch SEA Games 33, tuyển Philippines sẽ có vé đi World Cup 2027 không khó khăn khi đối đầu với Uzbekistan, còn Đài Loan rất ít cơ hội đánh bại Triều Tiên.