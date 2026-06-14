Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thể thao
Xem fan Hàn Quốc tham gia World Cup mà... ước
14/06/2026 13:13
(PLO)- Fan Hàn Quốc cháy hết mình cùng đội tuyển quê nhà ngay tại Quảng trường Gwanghwamun.
Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul xuất hiện hàng ngàn fan Hàn Quốc trẻ trung xem tuyển Hàn Quốc đá trận đầu
World Cup 2026
ngược dòng thắng tuyển Cộng hòa Czech.
Tổng quản Park Hang-seo chúc mừng “Những chiến binh Taeguk”
Những màn hình lớn được bố trí tại
Quảng trường Gwanghwamun
để mọi người dễ xem đội tuyển xứ sở Kim chi.
Những người nước ngoài cùng các bạn trẻ Hàn Quốc chia sẻ cảm xúc khi Hwang In-beom có bàn san bằng tỉ số vào lưới
Czech
.
Hàng ngàn fan thưởng thức trận đấu hay, giàu kịch tính Hàn Quốc - Czech.
Những em nhỏ người nước ngoài theo bố mẹ đến Quảng trường Gwanghwamun chơi đùa trong không khí World Cup.
Fan bùng nổ khi Oh Hyoen-gyu ghi bàn phút 80 ấn định tỉ số 2-1 cho tuyển Hàn Quốc.
Chiếc xe tải xa xa dừng lại và tài xế cùng vào xem
tuyển Hàn Quốc
đá với Czech.
World Cup 2026 cũng là ngày hội, đi
thư giãn
của người dân Hàn Quốc khi đội tuyển của họ thi đấu.
Người nước ngoài trong trang phục truyền thống Hàn Quốc đến Quảng trường Gwanghwamun.
Không khí Fan's Zone ở Gwanghmamun rất vui vẻ.
Fan Hàn Quốc sẽ lại tập trung cổ vũ cuồng nhiệt khi tuyển nhà gặp Mexico ngày 19-6.
THANH HÀ
Tin liên quan
Tuyển Hàn Quốc thắng trận ra quân World Cup 2026
VOV sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam
FIFA công bố 10 ứng viên giành vua phá lưới World Cup 2026
Chủ tịch FIFA “hạ nhục” hay “khích tướng” bóng đá Ý?
Thần đồng 18 tuổi làm "tê liệt" cỗ máy Samba
từ khóa
#Fan Hàn Quốc
#Tuyển Hàn Quốc
#Quảng trường Gwanghwamun
#Czech
Đừng bỏ lỡ
Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 'khai tử' học vẹt, không dễ đạt điểm cao
Bộ Chính trị phân bổ chi tiết hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026
Lãnh đạo TP.HCM nhắn nhủ sĩ tử trước giờ G: 'Tuyệt đối không nộp bài sớm để tránh nuối tiếc'
Cả nước sử dụng xăng E10: Người trồng ngô, sắn, mía liệu có hưởng lợi?
Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi kỷ lục
Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT; Metro số 1 sắp khai thác mặt bằng thương mại
CSGT TP.HCM đề nghị người dân cung cấp thông tin vụ việc gần ngã ba Cát Lái
Lật tẩy thủ đoạn giao nhận của đường dây ma túy liên quan 400 người
Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TP.HCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt
Bắt nghi phạm lấy trộm xe máy khi chủ xe ngủ gục trên vỉa hè ở TP.HCM
Video đang xem nhiều
Luật Đô thị đặc biệt: Bệ phóng pháp lý cho Đô thị số và AI
Đọc thêm
Đại diện châu Á gây địa chấn, Thổ Nhĩ Kỳ ngã sấp mặt
14/06/2026 13:30
Thái Lan khóc như mưa sau khi mất ngôi vô địch về tay Úc
14/06/2026 12:55
Ông chủ của MU chịu tổn thất lớn
14/06/2026 11:29
Chàng trai 36 tuổi Trần Đức Tuân và bộ sưu tập bóng đá có “1-0-2”
LENS
14/06/2026 11:20
MU vượt qua Arsenal trong cuộc đua mua ngôi sao giá 80 triệu bảng
14/06/2026 11:01
Arsenal lên lịch chiêu mộ ngôi sao 18 tuổi giá 60 triệu bảng
14/06/2026 10:38
Bắt 2 nghi phạm ăn cắp đồ của tuyển Anh
14/06/2026 10:21
Messi vượt mặt Ronaldo, độc chiếm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup
14/06/2026 09:29
Đức tung đội hình cực mạnh, Curacao gặp ác mộng ở World Cup 2026
14/06/2026 09:15
Vinicius giải cứu Brazil, vua phá lưới biến động
14/06/2026 09:04
World Cup 2026: Áo - 'Kẻ hủy diệt gã khổng lồ'
14/06/2026 07:09
Ronaldo chỉ trích một cầu thủ của MU vì không thể lập hat-trick
14/06/2026 06:39
Giao lưu với Phúc Huỳnh, gắn kết những người đam mê Pickleball
13/06/2026 16:35
'Tôi tức giận vì mọi người thuyết phục tôi gia nhập MU'
13/06/2026 10:59
Những điều thú vị từ vòng bảng World Cup
13/06/2026 10:39
Tuchel chỉ xếp hạng 4 tại World Cup 2026
13/06/2026 09:45
World Cup 2026: Algeria - Vấn đề của Zidane và kỳ vọng vào sao trẻ gốc Việt
13/06/2026 09:24
Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball
LENS
12/06/2026 18:47
Vì sao màu hồng lên ngôi ở World Cup 2026?
12/06/2026 17:36
Hiểm họa chờ sẵn chủ nhà Mỹ
12/06/2026 13:13
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Pháp lý cho giới trẻ
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng