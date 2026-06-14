Thể thao

Xem fan Hàn Quốc tham gia World Cup mà... ước

(PLO)- Fan Hàn Quốc cháy hết mình cùng đội tuyển quê nhà ngay tại Quảng trường Gwanghwamun.

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Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul xuất hiện hàng ngàn fan Hàn Quốc trẻ trung xem tuyển Hàn Quốc đá trận đầu World Cup 2026 ngược dòng thắng tuyển Cộng hòa Czech.
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Những màn hình lớn được bố trí tại Quảng trường Gwanghwamun để mọi người dễ xem đội tuyển xứ sở Kim chi.
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Những người nước ngoài cùng các bạn trẻ Hàn Quốc chia sẻ cảm xúc khi Hwang In-beom có bàn san bằng tỉ số vào lưới Czech.
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Hàng ngàn fan thưởng thức trận đấu hay, giàu kịch tính Hàn Quốc - Czech.
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Những em nhỏ người nước ngoài theo bố mẹ đến Quảng trường Gwanghwamun chơi đùa trong không khí World Cup.
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Fan bùng nổ khi Oh Hyoen-gyu ghi bàn phút 80 ấn định tỉ số 2-1 cho tuyển Hàn Quốc.
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Chiếc xe tải xa xa dừng lại và tài xế cùng vào xem tuyển Hàn Quốc đá với Czech.
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World Cup 2026 cũng là ngày hội, đi thư giãn của người dân Hàn Quốc khi đội tuyển của họ thi đấu.
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Người nước ngoài trong trang phục truyền thống Hàn Quốc đến Quảng trường Gwanghwamun.
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Không khí Fan's Zone ở Gwanghmamun rất vui vẻ.
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Fan Hàn Quốc sẽ lại tập trung cổ vũ cuồng nhiệt khi tuyển nhà gặp Mexico ngày 19-6.
THANH HÀ
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