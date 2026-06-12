Tổng quản Park Hang-seo chúc mừng “Những chiến binh Taeguk” 12/06/2026 12:25

(PLO)-Tổng quản Park Hang-seo của tuyển Hàn Quốc nói gì về chiến thắng của đội nhà trước Czech tại World Cup 2026?

Cựu HLV tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo dẫn tuyển Hàn Quốc đến Mexico dự World Cup 2026 với vai trò Tổng quản.

Ngay sau chiến thắng 2-1 oanh liệt của tuyển Hàn Quốc trước Czech bằng cuộc ngược dòng vĩ đại, Tổng quản Park Hang-seo đã viết dòng trạng thái “Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển Hàn Quốc của tôi. Chúc mừng Những chiến binh Taeguk với chiến thắng đầu tiên của giải đấu năm nay! Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ...”

Tinh thần Chiến binh Taeguk giúp tuyển Hàn Quốc ngược dòng đánh bại Czech 2-1 ở trận đầu bảng A World Cup 2026. Ảnh:K.T

Thật vậy, fan Việt Nam xem trận Hàn Quốc ngược dòng thắng đại diện mạnh Czech cũng có những giây phút lâng lâng hạnh phúc. Vì đó là đại diện châu Á và vì đội tuyển ấy có cựu HLV tuyển Việt Nam.

Những gì thuộc về cảm xúc của HLV Park Hang-seo viết về cầu thủ của mình với vai trò lãnh đạo đoàn quả là không sai. Sự kiên cường, không bao giờ gục ngã, tinh thần chiến thắng của “những chiến binh Taeguk” thật đáng khâm phục. Những đội bóng vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng nên học hỏi tinh thần quật khởi và không bao giờ gục ngã của người Hàn Quốc, của đội tuyển Hàn Quốc.

Tổng quản Park Hang-seo cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh:Facebook Park Hang-seo

Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng chỉ có tinh thần đó mới có thể vượt qua những rào cản hạn chế về thể hình để vươn lên mà thôi.

Việc có một tinh thần không bao giờ gục ngã như kiểu “Chiến binh Taeguk” là yếu tố tiên quyết, là nền tảng để rút ngắn khoảng cách trình độ trong thế giới bóng đá.

HLV Park Hang-seo từng tham dự World Cup 2002 trên sân nhà với tư cách trợ lý cho HLV Guus Hiddind, “Những chiến binh Taeguk” vào bán kết.

Nay ông trở lại ở tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 với vai trò lãnh đạo đoàn, Tổng quản đội tuyển Hàn Quốc.