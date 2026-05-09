Vòng chung kết U-17 châu Á 2026 Tuyển Việt Nam đại chiến Hàn Quốc giành vé World Cup 09/05/2026 06:39

(PLO)- Chiến thắng Yemen 1-0 đã giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn tại bảng C trong bối cảnh Hàn Quốc bị UAE cầm hòa, khiến thầy trò HLV Cristiano Roland đang có nhiều cơ hội để tiến vào tứ kết.

Các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng U-17 châu Á đồng nghĩa là giành vé tham dự FIFA U-17 World Cup 2026. Theo đó, cuộc chơi lớn của châu lục có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết.

U-17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp U-17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C. Trước đó, chiến thắng Yemen 1-0 trong ngày ra quân mang đến sự hưng phấn lớn, nhưng ban huấn luyện không để cảm xúc chiến thắng kéo dài quá lâu.

HLV Cristiano Roland hiểu rằng hành trình tại giải mới chỉ bắt đầu. 3 điểm giúp U-17 Việt Nam có lợi thế, nhưng chưa đảm bảo vé đi tiếp. Vì vậy, toàn đội nhanh chóng chuyển sang trạng thái tập trung, phân tích lại những điểm được và chưa được ở trận mở màn.

Đậu Quang Hưng có bàn thắng duy nhất vào lưới Yemen. Ảnh: VFF.

Ban huấn luyện đã xem lại băng hình trận đấu, đánh giá cách vận hành chiến thuật, khả năng chuyển trạng thái, tổ chức phòng ngự cũng như những tình huống có thể xử lý tốt hơn. Bên cạnh đó, đối thủ lớn U-17 Hàn Quốc cũng được đưa vào phân tích kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị phương án đối phó cho các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam.

Với HLV Cristiano Roland, mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng. Ông không xem vai trò đá chính hay dự bị là ranh giới tuyệt đối, bởi trong một giải đấu căng thẳng như vòng chung kết U-17 châu Á, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Sau trận thắng Yemen, nhà cầm quân người Brazil có những lời chia sẻ đầy cảm xúc với học trò trong phòng thay đồ. Ông dành sự ghi nhận cho tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc của toàn đội. Tuy nhiên, ông cũng nhắc các cầu thủ rằng chiến thắng đầu tiên chỉ là bước khởi đầu.

HLV Cristiano Roland không cho học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ảnh: VFF.

U-17 Việt Nam đã thắng, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Đội cần bình tĩnh hơn trong một số pha xử lý, sắc bén hơn ở thời điểm phản công và duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút. Chính sự thực tế đó giúp HLV Cristiano Roland giữ cho toàn đội không bị cuốn vào men say chiến thắng.

Vé World Cup không còn xa

Cục diện bảng C đang mở ra cơ hội rất lớn cho U-17 Việt Nam. Sau lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm chiếm lợi thế nhất bảng, trong khi Hàn Quốc bất ngờ bị UAE cầm hòa 1-1.

Kết quả này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. U-17 Hàn Quốc vốn được xem là ứng viên hàng đầu của bảng đấu, thậm chí là một trong những đội có khả năng tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, việc họ chỉ giành 1 điểm trước UAE khiến cuộc đua đi tiếp trở nên khó lường hơn, đồng thời trao cho U-17 Việt Nam quyền tự quyết lớn hơn.

Chỉ cần có điểm trước Hàn Quốc, các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ chạm tay vào vé chơi World Cup. Ảnh: TAFC.

Điều này khiến trận đấu giữa U-17 Việt Nam và U-17 Hàn Quốc vào ngày 10-5 (lúc 19 giờ) trở thành bước ngoặt lớn. Nếu giành chiến thắng, U-17 Việt Nam sẽ tạo ra cú sốc thực sự và gần như đặt một chân vào tứ kết. Một kết quả hòa cũng có giá trị rất cao, bởi khi đó đội vẫn duy trì lợi thế điểm số trước Hàn Quốc và có thể tính toán thuận lợi hơn ở lượt trận cuối.

Chiếc vé vào tứ kết mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó cũng là cánh cửa dẫn tới FIFA U-17 World Cup 2026. Vì vậy, mỗi điểm số ở vòng bảng đều có giá trị rất lớn. Với 3 điểm trong tay, U-17 Việt Nam không còn ở thế phải rượt đuổi. Đội có quyền chơi thận trọng, chắc chắn và chờ thời cơ trước các đối thủ mạnh hơn.

Hàn Quốc chắc chắn là thử thách rất nặng với U-17 Việt Nam. Đội bóng xứ Kim chi sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, thể lực mạnh và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Tuy nhiên, trận hòa trước UAE cho thấy họ không phải đối thủ không thể bị tổn thương. Và nếu chơi đúng sức mình, các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội giành điểm.