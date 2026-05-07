U-17 Việt Nam cần khuất phục thêm “một ngọn núi” 07/05/2026 13:04

(PLO)- Yemen là đối thủ mà U-17 Việt Nam phải thắng và đã thắng, bây giờ đội trẻ Việt Nam cần ít nhất chinh phục 1 trong 2 "ngọn núi" còn lại của bảng C.

U-17 Việt Nam vừa đánh bại U-17 Yemen 1-0 ở bảng C vòng chung kết U-17 châu Á, cũng là vòng loại World Cup U-17. Hai “ngọn núi” phía trước gồm UAE và Hàn Quốc, Việt Nam cần ít nhất khuất phục được 1, tức cần thêm 3 điểm nữa thì chắc chắn vượt qua vòng bảng để có vé dự World Cup U-17, tiếp nối đàn anh U-19 Việt Nam năm 2016 đã làm được.

Rạng sáng 7-5, đội trẻ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Yemen bằng tinh thần thi đấu mãnh liệt cùng quyết tâm cao. Tuy nhiên xét về sức mạnh, truyền thống, thứ hạng bóng đá quốc gia, thì Yemen chỉ là “chướng ngại đầu tiên” mà đội trẻ Việt Nam đã chinh phục thành công. Hai “ngọn núi” lớn phía trước vẫn sừng sững. Với UAE và Hàn Quốc, U-17 Việt Nam cần có 1 chiến thắng nữa.

U-17 UAE (áo trắng) đã khiến Hàn Quốc vất vả mới có trận hòa 1-1. Ảnh: AFC

Lượt trận thứ nhì, trẻ Việt Nam chạm trán với U-17 Hàn Quốc (23 giờ ngày 10-5) và lượt cuối bảng C gặp UAE (0 giờ ngày 14-5). UAE đã cầm hòa Hàn Quốc 1-1 là “cú sốc” của vòng đầu, càng sốc hơn khi ngay phút thứ 8, UAE đã vượt lên dẫn do công của Butti Al Jneibi. Hàn Quốc phải đợi đến phút thứ 88 thì Ahn Joo-wan mới ghi bàn để có một trận hòa... hú hồn. Trang tin của AFC ca ngợi UAE hết lời về lối chơi khoa học và kín kẽ.

Với U-17 Việt Nam, lần chạm trán với đội cùng tuổi UAE là năm ngoái cũng lại VCK U-17 châu Á, hai đội hòa nhau 1-1. U-17 UAE không mạnh như Saudi Arabia hay Uzbekistan, nhưng độ ổn định rất cao vì đó là quốc gia giàu có, tình hình chính trị ổn định, rất “máu” bóng đá. Giải vô địch của họ rất mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, HLV giỏi và đạo tạo trẻ tại mỗi CLB rất khoa học, căn cơ. Nó khác hẳn với Yemen đầy bất ổn và giải quốc gia không mạnh, đầu tư bóng đá không thể sánh với UAE.

Trước khi chạm trán với U-17 Yemen, dù trước đó U-17 Việt Nam chưa biết thắng, nhưng cơ hội viết lại lịch sử là có và nó đã xảy ra sáng sớm 7-5.

Việt Nam đánh bại Yemen như mới chinh phục được "chướng ngại" chứ không phải "ngọn núi". Ảnh: AFC

Đội bóng trẻ Việt Nam đã “vượt chướng ngại” Yemen, sự tự tin tiếp tục được hun đúc thêm cùng tinh thần dâng cao. Hai đối thủ còn lại là thách thức cực lớn cho U-17 Việt Nam.