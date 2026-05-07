U-17 Việt Nam đánh bại Yemen: Nhất bảng, đầy hy vọng dự World Cup 07/05/2026 08:46

(PLO)-U-17 Việt Nam đã "viết lại lịch sử" rạng sáng 7-5 khi đánh bại Yemen và tăng hy vọng đoạt vé World Cup...

Rạng sáng ngày 7-5, từ Jeddah, U-17 Việt Nam đã mang tin vui về cho fan Việt Nam khi lần đầu tiên đánh bại Yemen 1-0 và tạm thời lên ngôi nhất bảng C giải U-17 châu Á.

Cặp đấu còn lại, Hàn Quốc và UAE chia điểm nhau qua trận hòa 1-1, điều này đồng nghĩa Việt Nam tạm lên ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ nhất.

Đậu Quang Hưng (22) tác giả bàn thắng duy nhất trận giúp U-17 Việt Nam đánh bại Yemen. Ảnh:AFC

Một trận đấu cực hay, rất xuất sắc và đầy nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland. Lịch sử đối đầu qua ba trận trong quá khứ U-17 Việt Nam và Yemen thì trẻ Việt Nam có 2 thua 1 hòa. Lần này giải đấu diễn ra vùng Trung Đông, Jeddah, Saudi Arabia có thời tiết và khí hậu ủng hộ đội Yemen. Tuy nhiên Việt Nam tiếp tục sự tự tin sau ngôi vô địch Đông Nam Á để lần đầu đánh bại Yemen.

Hai đội trẻ Đông Á- Tây Á đã cống hiến một trận đấu chất lượng. Ảnh:AFC

Một trận đấu rất hay, dẫu 2 đội trẻ chỉ thuộc vào loại nhóm trung bình của châu Á, tuy nhiên trận đấu có chất lượng rất đỉnh, chính AFC cũng đã khen ngợi hai đội trẻ đã thể hiện đẳng cấp cực cao và tinh thần quyết tâm rất lớn. U-17 Việt Nam thể hiện tinh thần phải đánh bại Yemen rất rõ ràng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trẻ Việt Nam chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, điều này có phần làm cho Yemen bất ngờ, tuy nhiên sức vóc Yemen cũng tốt nên họ sớm thích nghi và thế là trận đấu căng ngay đầu trận.

Yemen quyết tâm cực cao, nhưng lần này Việt Nam viết lại lịch sử đối đầu. Ảnh: AFC

Suốt hiệp 1 hai đội có những cơ hội tiếp cận cầu môn và ăn bàn, song không bên nào ghi được bàn thắng. Hai thủ môn Lý Xuân Hòa của Việt Nam và Wesam Al Asbahi của Yemen đều rất xuất sắc.

Những Nguyễn Lực, Hoàng Việt, Văn Dương có những cú dứt điểm nhưng chưa đạt độ chuẩn và độ mạnh cao. Yemen cũng thế, Ali Shafeq, Ahmad Al Jedi cũng có những cú dứt điểm tốt, nhưng thủ môn Xuân Hòa phản xạ rất tốt...

Một trận đấu mà cả hai đội ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 77 từ cú tạt của Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng đã tận dụng cơ hội tốt để ghi bàn duy nhất, bàn thắng vàng mang về chiến thắng 1-0 cho Việt Nam.

Lượt trận thứ nhì bảng C, Việt Nam gặp Hàn Quốc (23 giờ ngày 10-5), UAE gặp Yemen (23 giờ 30 ngày 10-5).