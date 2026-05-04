VCK U-17 nữ châu Á: Thua Trung Quốc 0-3, U-17 Việt Nam tạm rơi xuống thứ 3 04/05/2026 20:48

(PLO)-U-17 Việt Nam vẫn chưa tìm được trận thắng, lần này thua Trung Quốc 0-3...

Lượt trận thứ nhì bảng A VCK U-17 nữ châu Á vừa kết thúc, U-17 Việt Nam đã thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 và tạm rơi xuống vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Thái Lan.

Một trận đấu mà dường như đội nữ U-17 Việt Nam thua 0-3 vẫn chưa phản ánh đầy đủ cục diện toàn trận, bóng đá nữ Trung Quốc đẳng cấp thế giới, các tuyến trẻ cũng thế.

U-17 Việt Nam có thể hình thua kém U-17 Trung Quốc. Ảnh:AFC

Thể hình các cô gái trẻ Trung Quốc vượt trội với chiều cao trung bình hơn Việt Nam 10cm (1,56m so với 1,66m) cùng “độ dày” cơ thể cầu thủ Trung Quốc cũng ấn tượng hơn rất nhiều.

Với những thế mạnh trên cùng đẳng cấp cao hơn, Trung Quốc chiếm đến 82% thời lượng kiểm soát bóng, thời gian còn lại các cô gái trẻ Việt Nam hầu như không thể giữ bóng và chỉ phá bóng ra xa vùng nguy hiểm rồi Trung Quốc đoạt lại bóng và tổ chức vây ráp.

U-17 Trung Quốc có đẳng cấp cao khi chạm trán với Việt Nam. Ảnh:AFC

Suốt 90 phút, bóng hầu như quanh quẩn ở phần sân của Việt Nam với những pha vây ráp. Nhìn những cô gái trẻ Việt Nam đối phó với đối thủ đẳng cấp cao rất vất vả và tốn quá nhiều sức.

Ba bàn thắng của Trung Quốc ghi vào lưới Cẩm My được thực hiện vào các phút 16, 32 và 49 do công Ju Zhitong (cú đúp) và Cheng Wandi.

Thái Lan thắng Myanmar 1-0 và vươn lên vị trí nhì bảng A. Ảnh:AFC

Với trận thua này, Việt Nam chỉ có được 1 điểm (hòa Thái Lan 2-2) và tạm rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng A.

Ba bảng đấu của VCK U-17 nữ châu Á, sau vòng bảng là tứ kết, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì, cùng hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp nên U-17 Việt Nam cũng còn không ít hy vọng vào tứ kết.

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan thắng Myanmar 1-0 và tạm xếp thứ nhì.

Lượt trận cuối 18 giờ 30 ngày 7-5: Việt Nam - Myanmar, Thái Lan - Trung Quốc.

Nếu Việt Nam thắng đậm Myanmar và Thái Lan thua đậm Trung Quốc, lúc đó, Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng, còn nếu xếp thứ ba thì phải chờ hai bảng B và C kết thúc.

+Thứ tự bảng A sau hai lượt trận: 1- Trung Quốc (6 điểm, 9/0), 2- Thái Lan (4 điểm, 3/2), 3- Việt Nam (1 điểm, 2/5), 4- Myanmar (0 điểm, 0/7).