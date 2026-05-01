VCK U-17 nữ châu Á: U-17 Việt Nam chia điểm với Thái Lan 01/05/2026 16:49

(PLO)-Trận "siêu kinh điển Đông Nam Á" giữa U-17 Việt Nam và Thái Lan chia điểm nhau qua trận hòa 2-2.

Trận mở màn VCK U-17 nữ châu Á cũng là vòng loại World Cup U-17 vừa kết thúc, theo đó đội trẻ Việt Nam và Thái Lan chia điểm nhau qua trận hòa 2-2.

Hai kỳ phùng chia điểm nhau qua trận cầu quan trọng này khiến tình hình tranh tấm vé nhì bảng A trở nên gây cấn hơn.

Miricah Murdoch (27), tác giả bàn mở điểm cho Thái Lan. Ảnh: AFC

Bảng A, ngoài chủ nhà Trung Quốc thì 3 đối thủ Đông Nam Á gồm Thái Lan, Việt Nam và Myanmar tranh ngôi nhì bảng. Chính vì thế cuộc chạm trán này là tối quan trọng và hai đội bất phân thắng bại.

U-17 Việt Nam trong thế rượt đuổi 2 lần mới có trận hòa.

U-17 Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi, trong đó có đến 4 cầu thủ mang hai dòng máu Thái - Mỹ, đó là Miricah Murdoch, Janya, Sonsi và Homtago, những cầu thủ này có thể hình vượt trội, lối chơi bóng hiện đại và đặc biệt cực khỏe, cùng với đó, nền tảng sức mạnh, cơ bắp của U-17 Việt Nam cũng không bằng U-17 Thái Lan.

Thủ môn Cẩm My rất vất vả trong cuộc chạm trán với Thái Lan và chia điểm. Ảnh: AFC

Nhiều thời điểm trẻ Việt Nam thể hiện chưa thật hợp lý.

Những đường chuyền dài ra hai cánh của các cô gái trẻ Việt Nam để đồng đội bứt phá tốc độ đón bóng luôn bị các cầu thủ chạy cánh Thái Lan vô hiệu rất dễ. U-17 Việt Nam thể hình kém hơn lại chọn cách này và trung thành cách chơi này tỏ ra không hiệu quả. Sức mạnh, tốc độ đều thua, khiến U-17 Việt Nam thua thiệt rất nhiều thứ.

Tuy nhiên trẻ Việt Nam đã kiên cường có trận hòa là xuất sắc, để chia điểm thành công.

Phút 27, Miricah Murdoch mở điểm cho Thái Lan, phút 35 thì Thu Phương có bàn san bằng cho Việt Nam. Tuy nhiên hai phút sau thì Thidawan Wangchin lại đưa Thái Lan vượt lên 2-1, đó cũng là tỉ số hiệp 1.

Hiệp 2, trẻ Việt Nam không thấy thể hiện khác hơn để thoát khỏi bế tắc trong tổ chức tấn công. Tuy nhiên vào phút 90+1 thì Việt Nam có bàn san bằng 2-2 do công Thanh Lam.

U-17 Việt Nam đã có một thế trận thiếu hợp lý ở nhiều thời điểm rất dài, sự nhạy cảm thay đổi lại chậm chạp, ít cơ hội hơn nhưng đã có được hai bàn để chia điểm với Thái Lan, tiếp tục duy trì niềm hy vọng tranh vé vào tứ kết.

U-17 Việt Nam đã có một trận đấu thành công trước Thái Lan tỏ ra mạnh hơn về mặt thế trận.

Trận đấu thứ 2 bảng A giữa chủ nhà Trung Quốc và Myanmar diễn ra lúc 18 giờ 30.

U-17 Việt Nam đá trận thứ nhì bảng A gặp Trung Quốc lúc 18 giờ 30 ngày 4-5.