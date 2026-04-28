Hướng đến VCK U-17 nữ châu Á: “Siêu kinh điển Đông Nam Á” Việt Nam - Thái Lan được đẩy lên cấp châu lục 28/04/2026 11:06

(PLO)- "Siêu kinh điển" Đông Nam Á Việt Nam - Thái Lan được AFC đẩy lên làm trận mở màn giải châu lục.

Lượt trận mở màn Vòng chung kết (VCK) U-17 nữ châu Á đó là trận “siêu kinh điển Đông Nam Á" giữa Việt Nam và Thái Lan.

VCK U-17 nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 17-5 tại Tô Châu, Trung Quốc cũng là vòng loại World Cup U-17 cùng năm mà châu Á có 4 đại diện.

U-17 Thái Lan sẽ là đối thủ đầu của Việt Nam, trận mở màn giải châu lục. Ảnh: AFC.

Từ lâu, các giải châu lục các cấp độ trẻ vẫn luôn thu hút người xem Đông Nam Á rất nhiều, nên AFC hay “đẩy” những trận “derby Đông Nam Á”, “Siêu kinh điển Đông Nam Á” lên làm trận mở màn để tăng tính tương tác.

VCK U-17 nữ châu Á năm nay, ba đại diện Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Myanmar cùng với chủ nhà Trung Quốc ở bảng A. Ở trận mở màn của giải lại là “siêu kinh điển Đông Nam Á" giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trận đấu này diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 1-5, còn Trung Quốc - Myanmar diễn ra cùng ngày lúc 18 giờ 30.



U-17 Việt Nam giành ngôi nhất vòng loại U-17 châu Á. Ảnh: AFC.

Cũng như thường lệ các giải nữ châu Á, có 12 đội dự VCK chia làm ba bảng. Sau vòng bảng là tứ kết gồm đội nhất, nhì mỗi bảng và hai đội thứ của ba bảng đấu có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Trận đầu tiên của giải châu Á rất căng giữa Việt Nam - Thái Lan. Theo đó, các cô gái Việt Nam vượt qua vòng loại với ngôi nhất khi thắng Hong Kong 1-0 và thắng Guam 5-0. Còn Thái Lan nhất bảng F vòng loại khi tạo hai cơn mưa gôn vào lưới Nepal 12 bàn và Turkmenistan 17 bàn.

Tuyển trẻ U-17 nữ Việt Nam cũng do HLV Masahiko Okiyama dẫn dắt (chiến lược gia Nhật này cũng dẫn dắt U-20 nữ). Ông được kỳ vọng tạo nền tảng cho bóng đá trẻ nữ Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển U-17 Thái Lan hiện nay đang được đầu tư chu đáo để tìm lại sức mạnh đã đánh mất của bóng đá nữ Thái Lan.

Vì thế, trận Việt Nam - Thái Lan mở màn cho giải châu Á cũng là vòng loại World Cup trẻ nữ sẽ hấp dẫn khi hai đại kỳ phùng Đông Nam Á luôn kèn cựa nhau ở mọi cấp độ.

+ Lịch thi đấu bảng A của U-17 Việt Nam:

Việt Nam - Thái Lan (14 giờ 30 ngày 1-5, sân 1, Trung tâm thể thao Tô Châu); Trung Quốc - Việt Nam (18 giờ 30 ngày 4-5, sân 1, Trung tâm thể thao Tô Châu); Việt Nam - Myanmar (18 giờ 30 ngày 7-5, sân 8, Trung tâm thể thao Tô Châu).