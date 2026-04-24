Kết thúc giải U-17 Đông Nam Á Đánh bại Malaysia, U-17 Việt Nam vô địch và tạo kỷ lục 24/04/2026 21:37

(PLO)-U-17 Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia ở chung kết, lập kỷ lục về số lần vô địch Đông Nam Á nhiều nhất.

Trận chung kết U-17 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Indonesia, U-17 Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 để vô địch. Đội trẻ Việt Nam cũng tạo kỷ lục khi có 4 lần vô địch Đông Nam Á, trong khi Thái Lan và Úc chỉ 3 lần.

U-17 Việt Nam không cho Malaysia cơ hội "đòi nợ"thua 0-4 ở vòng bảng. Ảnh:CTP

Nếu tính 3 trận gần nhất của U-17 Việt Nam và Malaysia chạm trán cũng hầu hết lực lượng này, thì Việt Nam đánh bại Malaysia đến 3 lần, không cho Malaysia ghi nỗi một bàn danh dự nào. Hồi vòng loại U-17 châu Á tháng 11 năm ngoái, Việt Nam thắng 4-0, tại giải này vòng bảng thắng 4-0, và chung kết lại thắng 3-0.

HLV Shukor Adan của Malaysia thể hiện quyết tâm rất cao như thể đã rút ra được bài học thua Việt Nam 0-4 ở vòng bảng, qua đó “bắt bài” được đối thủ. Tuy nhiên Malaysia cũng vậy, chẳng có gì nổi trội để rồi tiếp tục trận thua thứ nhì tại giải này.

HLV Shukor Adan nêu quyết tâm cao trước trận chung kết, nhưng thầy trò HLV Roland không cho cơ hội nào. Ảnh:CTP

Nếu các chân sút trẻ Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn nữa thì con số không dừng lại ở số 3 bàn mà hơn thế nữa, hoặc ít ra cũng là con số 4 bàn như hai trận trước.

Rõ ràng nhìn U-17 Malaysia thể hiện ở chung kết thì trận bán kết giữa Việt Nam và Úc đúng là trận chung kết sớm và chất lượng nhất giải này. Còn Malaysia chỉ may mắn gặp Lào ở bán kết mà thôi. Việt Nam vẫn giải quyết đối thủ rất dễ chứ không phải đầy thách thức như Úc.

Malaysia liên tục thua Việt Nam. Ảnh:CTP

Ba bàn thắng của Việt Nam rải đều trong trận đấu cùng thế trận hầu như rất nhàn nhã cho học trò HLV Cristiano Roland. Ở hiệp 1 thì hầu như bóng chỉ ở phần sân Malaysia mà thôi.

Các bàn thắng của Việt Nam do công Đào Quý Vương ghi phút 11, Văn Dương hoàn thành cú đúp vào các phút 45+4 và 54.

Giải đấu có VAR tuy nhiên quá ít máy quay khiến những góc quay VAR đưa ra kém thuyết phục. Ở trận thắng Úc ở bán kết, dường như Việt Nam cũng bị mất quả phạt đền. Trận chung kết vừa kết thúc, bàn ấn định tỉ số 3-0 của Văn Dương, Sỹ Bách nhận đường chuyền dài của đồng đội không hề việt vị. Tuy nhiên góc máy quay đưa ra lại “tréo ngoe”, nhưng sau đó, trọng tài trao đổi hơn 1 phút với tổ VAR rồi công nhận bàn thắng.

Như vậy U-17 Việt Nam là đội có số lần vô địch Đông Nam Á nhiều nhất với 4 lần.

U-17 Việt Nam hiện nay là một thế hệ tốt, khỏe, bền, ăn ý, thực thi đấu pháp của HLV rất sáng sủa, điềm đạm, bản lĩnh... Tuy nhiên, các em cần được tạo điều kiện cho cọ xát nhiều với những đối mạnh cỡ như Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc...mới mong có một “thế hệ vàng”.

Ở trận tranh hạng 3, Úc đánh bại Lào 8-0.

+Hành trình đến ngôi vô địch của U-17 Việt Nam

Vòng bảng, bảng A: Thắng Malaysia 4-0, Đông Timor 10-0, hòa Indonesia 0-0.

Bán kết: Thắng Úc 2-1.

Chung kết: Thắng Malaysia 3-0.