Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: Việt Nam - Myanmar: Nhớ chuyện 2 thắng 1 hòa còn bị loại 04/06/2026 11:25

(PLO)- Đội trẻ Việt Nam đá trận thứ nhì bảng A gặp Myanmar với trọng trách không chỉ thắng mà phải thắng đậm...

16 giờ ngày 4-6, U-19 Việt Nam đá trận thứ nhì bảng A giải U-19 Đông Nam Á gặp Myanmar. Lượt trận đầu tiên, cả chủ nhà Indonesia và Việt Nam đều cùng thắng đối thủ lần lượt Myanmar và Đông Timor 3-0.

U-19 Việt Nam phải nỗ lực thắng thật đậm để tránh khỏi bi kịch như năm 2023 khi U-16 Campuchia với 2 thắng 1 hòa cùng hiệu số bàn thắng bại +7 vẫn bị loại ngay sau vòng bảng.

Myanmar (trắng) ở lượt trận đầu đã thua Indonesia 0-3 và sẽ bung hết sức với Việt Nam lúc 16 giờ ngày 4-6. Ảnh: Bola

U-19 Việt Nam vẫn phải thể hiện như trận chung kết bảng, tức phải thắng Myanmar càng nhiều bàn thắng càng tốt. Do giải có 3 bảng đấu, sau vòng bảng là bán kết nên chỉ 3 đội nhất và một đội nhì có thành tích tốt nhất đá bán kết...

Còn nhớ giải U-16 Đông Nam Á năm 2023, đội trẻ Việt Nam do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt nhất bảng B với 2 thắng 1 hòa (hòa Campuchia 0-0) cùng hiệu số phụ +10. Còn Campuchia nhì bảng cùng 7 điểm với Việt Nam nhưng hiệu số bàn thắng/bại +7. Cuối cùng Campuchia đau đớn rời giải vì nhì bảng A là Thái Lan cùng 7 điểm nhưng... hiệu số +8.

Nói thế để thấy rằng sự khốc liệt của thể thức giải trẻ Đông Nam Á. Chính vì điều này, chiều 4-6, thầy trò HLV Ikeuchi của U-19 Việt Nam phải thể hiện với Myanmar nhưng trận chung kết để ghi càng nhiều bàn càng tốt.

U-19 Việt Nam thắng Đông Timor 3-0 với cú hat trick của Công Hậu, nhưng trận đó, đội trẻ Việt Nam chơi kém ấn tượng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội cùng việc nhiều lần để Đông Timor tạo nhiều cơ hội uy hiếp cầu môn Xuân Tín. Nhưng rất may thủ môn của Việt Nam rất hay, phản xạ rất tốt để cứu thua nhiều tình huống.

Bây giờ, trẻ Việt Nam gặp Myanmar rắn mặt hơn. Myanmar đồng đều, khỏe và trưởng thành trong lối chơi. Indonesia đã thắng Myanmar 3-0, nhưng nếu các chân sút Việt Nam không cải thiện sẽ khó đạt được con số này. Như thế, Việt Nam có thể... rơi xuống ngôi nhì bảng đầy rủi ro.

Hy vọng những chệch choạc ở trận đầu của trẻ Việt Nam sẽ được khắc phục. Các chân sút Việt Nam cần tận dụng cơ hội tốt hơn cùng phòng ngự cứng cáp và kín kẽ hơn để có trận thắng đậm Myanmar.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1.

Ở trận đấu còn lại giữa chủ nhà Indonesia và Đông Timor lúc 20 giờ. Khả năng cao, thầy trò HLV Nova Arianto sẽ ghi hơn ba bàn cách biệt vào lưới Đông Timor.

Dự đoán: Indonesia thắng 4-1.

Tối 3-6, bảng C (3 đội) đã khởi tranh, Úc "dội mưa gôn" vào lưới Philippines 10-0.