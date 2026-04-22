Bán kết 1 U-17 Đông Nam Á: U-17 Malaysia có số hưởng 22/04/2026 18:06

(PLO)- Đội bóng thua thảm U-17 Việt Nam 0-4 ở bảng A là U-17 Malaysia đã là "một nửa" của trận chung kết.

U-17 Malaysia vừa đánh bại Lào 3-0 ở trận bán kết 1 giải U-17 Đông Nam Á để giành quyền vào tranh ngôi vô địch. Đội trẻ Malaysia quá may mắn.

Lào góp mặt ở bán kết với chiến tích tiễn Thái Lan về nước ở lượt trận cuối và lên ngôi nhất bảng B. Trong khi Malaysia lại là đội có vé vớt.

Chiếc vé vớt của U-17 Malaysia trong đó “có công” của U-17 Việt Nam vì không cho Indonesia thắng vài bàn cách biệt...

U-17 Malaysia quá may mắn khi thua thảm Việt Nam 0-4 và vào bán kết bằng vé vớt lại tiếp tục gặp may ở bán kết. Ảnh: FAM

Rồi vào bán kết gặp đội nhất bảng B Lào, Malaysia tiếp tục gặp may. Ngay phút thứ 5 thì trọng tài trẻ người Hàn Quốc có phần nặng tay khi rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ Bounthasak Chandala của Lào, đồng thời cho Malaysia được hưởng phạt đền.

Ở tình huống này, tiền đạo Ahmad Yusuf lao xuống theo bóng. Chandala ngay phía trước mặt Yusuf để che bóng cho thủ môn nhà, thủ môn Sakphan đã bắt gọn bóng trong tay. Khi Chandala chạy ra xa thủ môn mình, Yusuf lao theo và dùng tay thể hiện tiểu xảo với Chandala từ sau gáy. Chandala trẻ người non dạ đã dùng cánh tay “quạt ngang” về phía sau, Yusuf ôm mặt vật vã. Trọng tài người Hàn Quốc được đề nghị tham khảo VAR và rút thẻ đỏ cùng phạt đền. “Combo” trừng phạt quá nặng cho Chandala, trong khi đó Yusuf dùng tiểu xảo không bị trừng phạt. Tình huống này lẽ ra trọng tài nên cảnh cáo mà thôi vì Yusuf cũng mắc lỗi.

Mất người quá sớm cùng bàn thua từ chấm 11m do chính Ahmad Yusuf sút, tinh thần của cầu thủ Lào đi xuống rất nhanh.

Sau đó Lào thua thêm 2 bàn nữa vào các phút 11 và 58 do công Aniq Thaqif. Cuối hiệp 1, Malaysia còn hưởng một quả phạt đền khác nhưng Ahmad Yusuf lại sút hỏng.

U-17 Malaysia đã quá may mắn. Dẫu biết rằng, giới trọng tài rất khắc khe với bóng đá trẻ, tuy nhiên cách trọng tài người Hàn Quốc phạt tấm thẻ đỏ Chandala cùng quả phạt đền hầu như đã đẩy U-17 Lào vào thế quá khó khăn ngay từ đầu trận.

Malaysia quá may mắn, đối thủ từng thua dễ Việt Nam 0-4 ở vòng bảng đã vào chung kết.

Trận bán kết 2 giữa Việt Nam và Úc diễn ra lúc 19 giờ 30.