Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á: U-17 Việt Nam - Malaysia: Khi đối thủ quyết đòi nợ 13/04/2026 10:14

Hơn 4 tháng về trước, cụ thể ngày 30-11-2025, U-17 Việt Nam từng đánh bại Malaysia 4-0 ngay tại Hưng Yên để có vé đi VCK Asian Cup 2026.

Lúc 15 giờ 30 ngày 13-4 trên sân Gelora Joko Samudro của Indonesia liệu đội trẻ Malaysia có đòi được nợ?

Đông Nam Á đang rơi vào thời điểm nắng như “thiêu đốt”, bóng lại lăn lúc 15 giờ 30 quả là điều thách thức cho đội trẻ Việt Nam nhiều hơn Malaysia. Cầu thủ Malaysia cao to, chịu nắng và cơ địa có phần nhỉnh hơn Việt Nam.

Vòng loại U-17 châu Á, trận Việt Nam - Malaysia ngày 30-11-2025, đội bóng áo đỏ đánh bại đối thủ 4-0. Ảnh: AFC

Tuy nhiên U-17 Việt Nam hiện nay được đánh giá cao hơn bởi lối chơi đồng đều, ăn ý và bản lĩnh hơn.

U-17 Việt Nam góp mặt ở VCK U-17 châu Á vào đầu tháng 5 tại Saudi Arabia, hiện nay HLV Cristiano Roland đang tăng tốc ở khâu chuẩn bị.

Đội trẻ Việt Nam rơi vào bảng A cùng với chủ nhà Indonesia và Malaysia là điều đáng mừng. U-17 Việt Nam được luyện, đối đầu với những đội rất khỏe như Indonesia và Malaysia là điều cần có cho chiến dịch VCK U-17 châu Á.

U-17 Thái Lan đánh bại Philippines 5-1 chiều 12-4. Ảnh: FAT

Sau đại dịch COVID-19, bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng nặng vì thiếu tiền, đầu tư bóng đá trẻ rất yếu. Cùng với đó, hiện nay các CLB tranh nhau nhập tịch ngoại binh cũng là nguyên nhân khiến đào tạo trẻ đi xuống. Hơn 6 năm về trước bóng đá trẻ Malaysia rất ấn tượng ở bình diện Đông Nam Á, nhưng sau đại dịch COVID-19 thì đá đâu thua đó, từ giải khu vực đến châu Á.

Hồi cuối năm ngoái tại vòng loại U-17 châu Á, đội trẻ Malaysia đến Hưng Yên để tham dự vòng loại. Hai đội trẻ Malaysia và Việt Nam bước vào lượt trận cuối với tính chất chung kết bảng vì trước đó cả hai cùng thắng 4 trận trước Hong Kong, Singapore, Macau và Quần đảo Bắc Mariana.

Tuy nhiên bước vào trận chung kết bảng (chiều 30-11-2025) thì thầy trò HLV Cristiano Roland của Việt Nam đã chứng minh trận đấu 1 chiều khi Việt Nam thắng 4-0 để lên ngôi nhất bảng. Malaysia nhì bảng nhưng không có vé vớt.

Đội trẻ Việt Nam hiện nay đang được đầu tư chỉn chu vì đầu tháng 5 đá VCK Asian Cup mà nếu vượt qua vòng bảng, hay nói khác đi là vào tứ kết là có vé đi World Cup U-17. Tại đó Việt Nam cùng bảng C với Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Cuộc chạm trán lúc 15 giờ 30 ngày 13-4 sẽ hấp dẫn và thách thức cho U-17 Việt Nam bởi bóng lăn lúc 15 giờ 30 cầu thủ Việt Nam bất lợi hơn.

Malaysia thì đang nuôi ý chí phục thù trận thua cuối năm ngoái mất vé đi U-17 châu Á.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1.

+ Tổng hợp các trận đấu bảng B và C:

Ngày 11-4 tại bảng C, Úc dội mưa gôn vào lưới Brunei 12 bàn, Campuchia và Singapore chia điểm nhau qua trận hòa 0-0.

Bảng B: Chiều 12-4, Thái Lan thắng Philippines 5-1, còn Lào và Myanmar chia điểm nhau qua trận đấu không bàn thắng.