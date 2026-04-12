Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á Đã có “mưa gôn”, chờ trận chung kết bảng Indonesia - Việt Nam 12/04/2026 12:07

(PLO)-Giải U-17 Đông Nam Á lần này tất cả 12 đội tham gia, ngay vòng bảng đã có trận hay giữa chủ nhà Indonesia - Việt Nam...

Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á đã diễn ra lượt trận khai mạc. Ngay trận đầu của giải, Úc đã tạo “mưa gôn” vào Brunei với 12 bàn thắng. Chờ trận chung kết bảng A giữa chủ nhà Indonesia - Việt Nam.

Giải trẻ khu vực lần này hội tụ đông đủ 12 thành viên Đông Nam Á chia làm ba bảng đấu. Đây được coi là bước chạy đà cho việc chuẩn bị VCK U-17 châu Á diễn ra đầu tháng 5 tại Saudi Arabia.

Úc (vàng chanh) ra quân trận giải U-17 Đông Nam Á dội "mưa gôn" vào Brunei với 12 bàn thắng. Ảnh: CTP

Đông Nam Á có 5 đại diện tham dự VCK U-17 châu Á gồm Úc, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Indonesia. Trong đó nhiều đội nuôi mục tiêu săn vé World Cup trẻ, trong đó có thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam.

Tại U-17 Đông Nam Á, Việt Nam cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Đông Timor. Nhìn chung cả 3 bảng đấu với 12 đội được phân bố cân bằng, chẳng có bảng tử thần cũng không có bảng nhẹ ký. Quan trọng nhất là những đội có suất dự VCK U-17 châu Á phải gặp các “cạ cứng” để trui rèn bản lĩnh.

Vòng loại U-17 châu Á, Việt Nam đã đánh bại Malaysia 3-0 nay lại gặp nhau ở bảng A giải Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Nhìn vào bảng A cho thấy Ban tổ chức bố trí trận Indonesia - Việt Nam rơi vào lượt trận cuối, đó có thể xem là trận chung kết bảng. Bốn, năm năm về trước, bóng đá trẻ Malaysia rất đáng gờm, còn hiện nay đang tuột dốc do các CLB khó khăn về kinh tế...

Theo lịch đấu, U-17 Việt Nam ra quân ngày 13-4 lần lượt là: Việt Nam - Malaysia (15 giờ 30 ngày 13-4), Việt Nam - Đông Timor (15 giờ 30 ngày 16-4), Indonesia - Việt Nam (19 giờ 30 ngày 19-4). Đây sẽ là trận đấu đáng xem. Riêng đội trẻ Malaysia tuy không được đánh giá cao như Việt Nam và Indonesia, tuy nhiên khi đội trẻ Việt Nam chạm trán với Malaysia rơi vào khung giờ 15 giờ 30 thì có thể đó là lợi thế cho Malaysia. Cầu thủ Malaysia to, khỏe, chịu nắng nóng tốt hơn...

Ngày khai mạc giải 12-4, bảng C được chọn đá vòng khai mạc với kết quả Úc thắng Brunei 12-0, Campuchia hòa Singapore 0-0.

+Lịch đấu ngày 12-4 (bảng B): Thái Lan - Philippines (15 giờ 30), Lào - Myanmar (19 giờ 30).