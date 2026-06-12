VOV sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam 12/06/2026 14:57

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức sở hữu bản quyền phát thanh Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn 104 trận đấu qua sóng phát thanh và các nền tảng số.

Ngày 12-6 Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết đã đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOVAMS) và Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền (TVAd - VTV), VOV được khai thác quyền phát thanh đối với toàn bộ các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đó, toàn bộ 104 trận đấu tại FIFA World Cup 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống phát thanh quốc gia gồm VOV1, VOV2 và VOV Giao thông.

VOV được khai thác quyền phát thanh đối với toàn bộ các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: VOV.

Người hâm mộ cũng có thể theo dõi các nội dung liên quan đến giải đấu trên các nền tảng số chính thức của VOV như VOV.VN, VTC News, VOVLive và các ứng dụng số của Đài theo quy định của FIFA cùng đơn vị sở hữu bản quyền.

Không chỉ dừng lại ở việc phát sóng các trận cầu đỉnh cao, VOV còn xây dựng một hệ sinh thái nội dung chuyên sâu về World Cup 2026 trên nhiều loại hình báo chí.

Trong đó, VOV2 sẽ đóng vai trò chủ lực với các chương trình chuyên đề như Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, đồng thời trực tiếp tường thuật những trận đấu tâm điểm.

VOV1 phối hợp sản xuất các bản tin và chương trình chuyên đề; Báo Điện tử VOV và VTC News xây dựng chuyên trang World Cup 2026, thực hiện livetext toàn bộ 104 trận đấu, cùng các tuyến bài phân tích chuyên sâu, talkshow và nội dung đa phương tiện.

Trong khi đó, VOV Giao thông dự kiến triển khai chuyên mục Lăn bánh cùng World Cup, còn VOVLive và các nền tảng số sẽ phát triển nhiều sản phẩm tương tác như podcast, talkshow, video ngắn, minigame nhằm tăng trải nghiệm cho người hâm mộ.

Đặc biệt, mạng lưới cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài của VOV, nhất là Cơ quan thường trú tại Mỹ, sẽ tăng cường phản ánh không khí World Cup tại các thành phố đăng cai, các khu vực fan zone, cộng đồng người hâm mộ cũng như những câu chuyện văn hóa, đời sống bên lề giải đấu.

FIFA World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử, lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia tham dự và diễn ra với tổng cộng 104 trận đấu tại ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Việc sở hữu bản quyền phát thanh giải đấu được xem là bước tiến trong chiến lược phát triển nội dung thể thao của VOV, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan truyền thông đa phương tiện quốc gia trong việc đưa những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Với mạng lưới phủ sóng rộng khắp từ đất liền đến biên giới, hải đảo cùng hệ sinh thái số ngày càng phát triển, VOV kỳ vọng sẽ mang không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước.

Thông điệp “VOV - Đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam - Trọn vẹn từng hơi thở World Cup” cũng thể hiện cam kết của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc mang đến những trải nghiệm nghe hấp dẫn, chuyên sâu, giàu cảm xúc và hoàn toàn có bản quyền cho công chúng yêu bóng đá.