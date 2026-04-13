VTV sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam 13/04/2026 19:38

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam, với quyền khai thác trên đa nền tảng gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng.

Mùa hè năm nay, FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô 48 đội tuyển, 104 trận đấu. Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn giải đấu trên các nền tảng của VTV.

Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA, ông Jean-Christophe Petit cho biết việc đạt được thỏa thuận với VTV và chuẩn bị sớm sẽ giúp lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn và cảm xúc mà giải đấu mang đến cho khán giả. Theo FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026.

Là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA tại Việt Nam, VTV sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với giải đấu, bao gồm quyền truyền hình trên các hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV; quyền phát thanh; quyền trên hạ tầng di động và internet (bao gồm mạng xã hội) và quyền trình chiếu công cộng.

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam. Ảnh: VTV Times.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực VTV, cho biết đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho FIFA World Cup 2026 trên đa nền tảng, sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm theo dõi giải đấu.

Trên hệ thống truyền hình, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày.

Trên nền tảng số, nội dung được cung cấp theo hình thức xem trực tiếp, xem lại, video theo yêu cầu và các chương trình đồng hành, phân phối trên internet, thiết bị di động và hệ sinh thái mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA.

Ngoài ra, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, có quyền tổ chức hoặc cấp phép tổ chức các sự kiện xem bóng đá tại khu vực fan zone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng. Hiện VTV đang triển khai một số sự kiện xem bóng đá kết hợp hoạt động biểu diễn phục vụ khán giả.

FIFA World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV sẽ đáp ứng nhu cầu theo dõi đa dạng của khán giả Việt Nam.