Giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2026: Tuyển Việt Nam chạy đà cho chiếc vé World Cup 2028 06/04/2026 12:09

(PLO)-Tuyển Việt Nam đá trận đầu giải gặp ngay đối thủ rất khó chịu là Myanmar và ông thầy cũ Thái Lan.

17 giờ 30 ngày 6-4, tuyển Việt Nam ra quân bảng A gặp Myanmar ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á với nhiệm vụ phải thắng.

HLV Diego Giustozzi của tuyển Futsal Việt Nam cho biết: “Giải Đông Nam Á lần này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ có kinh nghiệm thực chiến nhằm hướng đến việc tranh vé World Cup 2028”.

Chạm trán với Myanmar chưa bao giờ dễ dàng cho tuyển Futsal Việt Nam. Ảnh:CTP

Tuyển Futsal Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa, tuy nhiên đã kinh qua nhiều giải quốc tế, duy chỉ có tân binh Nguyễn Thạc Hiếu, một gương mặt trẻ đầy tiềm năng và đã được trao cơ hội vào danh sách cuối cùng trước khi đến Thái Lan dự giải Đông Nam Á 2026.

Việt Nam tham dự giải lần này với tư cách á quân, còn Indonesia là đương kim vô địch. Hai năm về trước giải này diễn ra ở Korat, Thái Lan, Việt Nam đánh bại Thái Lan ở lượt cuối bảng A, vào bán kết thắng Úc để góp mặt ở chung kết.

Lịch thi đấu bảng A.

Tuy nhiên trong trận chung kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi thua Indonesia 0-3.

Với tuyển Myanmar, đây luôn là đối thủ khó chịu vì Myanmar rất khỏe, kỹ thuật futsal của họ rất hoàn hảo. HLV của Myanmar lại là người quen của futsal Việt Nam, đó HLV Kiempum Pattaya, người Thái Lan, ông cũng là thầy ngoại đầu tiên trong lịch sử của tuyển futsal Việt Nam.

Một trận đấu rất đáng xem, Việt Nam đang trên đường trẻ hóa để săn tấm vé World Cup 2028. Việt Nam ở bảng A, ngoài Myanmar, còn có Thái Lan và Đông Timor.