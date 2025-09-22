Vòng loại Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam có vé dự Futsal Asian Cup 2026 22/09/2025 20:45

(PLO)-Tuyển Việt Nam vừa đánh bại tuyển Trung Quốc 7-2 tại Hàng Châu và chính thức có vé dự Futsal Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đã giải quyết bảng trưởng bảng E, tuyển Trung Quốc chỉ trong hiệp 1 khi ghi 5 bàn thắng. Sang hiệp 2, Việt Nam ghi thêm 2 bàn nữa.

Trung Quốc có hai bàn danh dự vào cuối trận. Năm bàn thắng được ghi trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đầu được ghi trong ba phút đầu trận đã giúp tuyển Việt Nam có một thế trận cực dễ với Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc theo cách rất dễ. Ảnh:AFC

Nhà thi đấu Lâm Bình ở Hàng Châu đã ít hẳn fan Trung Quốc đến sân bởi trận đầu chủ nhà Trung Quốc đã thất thủ trước Lebanon 1-2. Việc ít khán giả đến xem trận Trung Quốc chạm trán với tuyển Việt Nam có vẻ có lý vì bảng trưởng Trung Quốc đã dưới cơ quá xa. Fan Trung Quốc không đến đông nữa để tiếp tục thất vọng và điều đó là sự thật.

Dẫn sâu cùng thế trận nghiêng hẳn về Việt Nam nên sang hiệp 2, tuyển Việt Nam chỉ chơi cầm chừng, không còn “siết” nữa nhưng cũng ghi thêm 2 bàn nữa, Trung Quốc cũng có hai bàn danh dự và kết quả chung cuộc là 7-2 nghiêng về Việt Nam.

Sau 2 trận toàn thắng, tuyển Việt Nam đã có vé đi Asian Cup 2026 tại Indonesia. Ảnh:AFC

HLV Diego Giustozzi của tuyển Futsal Việt Nam lệnh cho học trò liên tục tung đòn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi tuyển Trung Quốc chưa còn thích nghi nên chỉ ba phút đầu trận lưới của tuyển Trung Quốc đã 3 lần rung lên...

Nhìn cách thể hiện của tuyển Futsal Việt Nam rất sắc nét, dứt khoát, mảng miếng rất rõ ràng. Đặc biệt nhịp điệu trận đấu được tuyển Việt Nam liên tục đẩy cao chóng mặt khiến các cầu thủ Trung Quốc... ngộp và lạc lối không thể theo kịp. Đó cũng là một chiến thuật đầy toan tính của HLV Diego Giustozzi.

Lebanon bất ngờ hòa HongKong 1-1, họ cũng có thể lên ngôi nhất bảng E nhưng cũng có thể bị loại sau lượt trận cuối ngày 24-9. Ảnh:AFC

Hồi VCK Asian Cup 2024 tại Thái Lan, tuyển Trung Quốc chơi rất ấn tượng, tuyển Việt Nam khó khăn lắm mới thắng được 1-0. Thế mà lần này dù là chủ nhà nhưng tuyển Futsal Trung Quốc lại thể hiện quá tệ.

Ở trận đấu trước đó, Hong Kong bất ngờ cầm hòa Lebanon 1-1.

Thật khó hiểu cho Lebanon, đây là đội bóng không hề yếu nhưng lại để Hong Kong cầm hòa 1-1. Liệu Lebanon có “chơi chiêu” gì trước khi chạm trán với tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối mang tính chung kết bảng?

Sau hai lượt trận, bảng trưởng futsal Trung Quốc trắng tay, Hong Kong chỉ có 1 điểm. Lượt trận cuối, tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng nếu không thua Lebanon.

Trong khi đó, Futsal Hong Kong vẫn chút cơ hội nếu lượt trận cuối họ thắng đậm Futsal Trung Quốc và Việt Nam cũng thắng đậm Lebanon.

Nếu tuyển Việt Nam thua Lebanon thì vẫn có vé đi VCK Asian Cup 2026 với ngôi nhì bảng, đồng nghĩa Việt Nam đã sớm có suất dự VCK Asian Cup.

+ Thứ tự bảng E sau 2 lượt trận: 1- Việt Nam (6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 16/3), 2- Lebanon (4 điểm, 3/2), 3- Hong Kong (1 điểm, 2/10), 4- Trung Quốc (0 điểm, 3/9).

+ Lịch thi đấu lượt cuối bảng E (ngày 24-9):

Việt Nam - Lebanon (14 giờ 30)

Trung Quốc - Hong Kong (18 giờ 30).