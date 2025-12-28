HLV và 3 người con qua đời vì tai nạn thảm khốc ở Indonesia 28/12/2025 12:51

(PLO)- Làng bóng đá Tây Ban Nha đang chìm trong nỗi đau lớn sau thông tin Fernando Martin, nhà cầm quân của Valencia CF Femenino B, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thuyền nghiêm trọng tại Indonesia.

Bi kịch của Fernando Martin càng trở nên đau lòng hơn khi ba người con của ông cũng không qua khỏi trong vụ tai nạn, để lại nỗi xót xa lớn cho gia đình, CLB và cộng đồng bóng đá thế giới.

Theo xác nhận từ Valencia CF, vụ việc xảy ra trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình của ông Martin. Trong thông báo chính thức, đội bóng bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của vị HLV cùng các con. Valencia nhấn mạnh đây là mất mát không gì bù đắp nổi, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới người thân của nạn nhân trong thời khắc tang thương này.

Giới chức Indonesia và Tây Ban Nha cho biết chiếc thuyền gặp nạn chở tổng cộng 11 người. Tai nạn xảy ra vào chiều 26-12 khi con thuyền di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu tại eo biển Padar, gần khu vực đảo Labuan Bajo, một điểm du lịch nổi tiếng với du khách quốc tế. Sau khi thuyền bị lật và chìm, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng HLV Martin và ba người con của ông được xác nhận đã thiệt mạng sau nhiều giờ mất tích.

HLV Martin cùng 3 người con không qua khỏi sau vụ tai nạn thuyền ở Indonesia. Ảnh: TNST.

Ông Fathur Rahman, điều phối viên nhiệm vụ của cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia tại khu vực, cho biết chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành liên tục với sự tham gia của nhiều phương tiện và nhân lực. Công tác này vẫn được duy trì trong những ngày tiếp theo nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào và làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn.

Trong khi đó, thông tin từ lực lượng cứu hộ cho hay vợ của ông Martin, một người con gái khác, cùng bốn thành viên thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên du lịch đã được cứu sống và hiện trong tình trạng an toàn. Những người sống sót đang được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tâm lý sau cú sốc lớn.

Sự ra đi đột ngột của HLV Fernando Martin cùng các con làm đau lòng thế giới bóng đá. Ảnh: TNST.

Sự ra đi của HLV Fernando Martin gây xúc động mạnh trong giới bóng đá Tây Ban Nha. Real Madrid CF đã gửi lời chia buồn chính thức, bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Martin, người từng là cầu thủ thi đấu tại các giải hạng dưới của Tây Ban Nha trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ở tuổi 44, ông mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội nữ Valencia B trong năm nay và được đánh giá là một HLV tận tâm, giàu nhiệt huyết.

Bi kịch tại Indonesia đã cướp đi sinh mạng của một người làm bóng đá được đồng nghiệp và học trò kính trọng, để lại khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại. Cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha đang cùng hướng về gia đình ông Martin, chia sẻ nỗi mất mát và tiễn biệt một con người ra đi quá đỗi đột ngột.