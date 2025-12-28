Bóng đá Malaysia đối mặt với mức tiền phạt lịch sử 28/12/2025 11:50

Bóng đá Malaysia đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có trong năm 2025, với tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 triệu ringgit (khoảng 15 tỉ đồng) do các sai phạm trong quản lý, làm giả giấy tờ và bạo lực của người hâm mộ.

Các lệnh trừng phạt do liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và Giải bóng đá Malaysia (MFL) ban hành, cho thấy tổng số tiền phạt cao nhất trong một năm trong lịch sử của nền bóng đá nước này.

Tổng số này đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với những năm trước. Năm 2023, tổng số tiền phạt lên tới khoảng 66.000 ringgit (khoảng 400 triệu đồng), tăng lên khoảng 186.000 ringgit (khoảng 1,2 tỉ đồng) vào năm 2024 trước khi tăng vọt lên 2,42 triệu RM trong năm nay.

Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng nhất năm 2025 liên quan đến vụ bê bối về tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch Malaysia theo dạng di sản. FAM đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,2 tỉ đồng) vì nộp hồ sơ giả mạo bảy cầu thủ nhập tịch.

Bảy tuyển thủ (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado) mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 70 triệu đồng) và bị treo giò trong 12 tháng. Malaysia còn bị phạt thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 330 triệu đồng) được cộng vào cho các khoản tiền phạt trong trận đấu liên quan đến vụ việc.

Akhyar Rashid của Terengganu trong trận đấu với Sabah tại Super League trên sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin ở Gong Badak vào ngày 23-12. Ảnh: New Straits Times

"Mức độ trừng phạt này thật đáng kinh ngạc," Jamal Nasir, cựu cầu thủ tuyển Malaysia cho biết, "Nhưng điều đáng lo ngại hơn là những thất bại lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ, từ liên đoàn đến các CLB. Chúng ta không thể cứ chi hàng triệu ringgit trong khi phớt lờ những sai lầm tương tự năm này qua năm khác".

Các biện pháp trừng phạt của AFC đã cộng thêm hơn 325.000 ringgit (hơn 2 tỉ đồng) vào tổng chi phí cho các hành vi vi phạm liên quan đến địa điểm tập luyện không sạch sẽ, hành vi sai trái và bắt đầu trận đấu muộn. Những khoản tiền phạt này được áp dụng đối với Johor Darul Ta'zim (JDT), Selangor, FAM, HLV của Kelana United và một số cầu thủ.

"Công tác quản trị phải được cải thiện, nếu không bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục tụt hậu", Jamal nói, đồng thời cho biết thêm cùng một nhóm người đã nhiều lần phạm lỗi.

Các lệnh trừng phạt trong nước càng làm nổi bật thêm những lỗ hổng trong công tác tổ chức trận đấu của Malaysia.

Việc Selangor bị tước quyền thi đấu trận tranh Siêu cúp Malaysia năm 2024 đã dẫn đến khoản phạt 60.000 ringgit, trong khi JDT trước đó bị phạt 30.000 ringgit và Selangor bị phạt 23.000 ringgit vì hành vi sai trái của người hâm mộ và quan chức.

Vào năm 2025, Selangor đã bị phạt 100.000 RM và bị yêu cầu thi đấu hai trận trên sân nhà tại FA Cup mà không có khán giả sau vụ bạo lực của người hâm mộ. Jamal cho biết hậu quả không chỉ dừng lại ở những tổn thất về tài chính.

"Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Việc cầu thủ bị đình chỉ thi đấu, bị xử thua trận và danh tiếng bị tổn hại ảnh hưởng đến sự nghiệp và gia đình. FAM, MFL và ban quản lý CLB phải chịu trách nhiệm, sửa chữa hệ thống và thực thi trách nhiệm giải trình", Jamal khẳng định.

Jamal cũng kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục đấu tranh để nâng cao tiêu chuẩn. "Người hâm mộ cũng có vai trò của mình. Nếu không có những cải cách cấp bách, những gì chúng ta đã chứng kiến ​​vào năm 2025 sẽ không phải là lần cuối cùng", Jamal cảnh báo.

Vụ việc FAM bị FIFA trừng phạt cũng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các đội tuyển quốc gia và làm suy yếu uy tín của bóng đá Malaysia trong công tác quản trị, tiềm ẩn nguy cơ mất lòng tin của các nhà tài trợ và vị thế quốc tế.